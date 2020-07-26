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Медики назвали простий спосіб побороти безсоння

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Цей продукт дозволяє забути про проблеми зі сном - фото 1
Цей продукт дозволяє забути про проблеми зі сном

Одним з найпростіших способів подолати безсоння, яке вкрай негативно впливає на організм і здоров'я людини, є використання мигдалю – горіхів і олій з нього. Рецептом поділилися британські фахівці з National Sleep Foundation (Національний фонд сну).

Миритися з безсонням не потрібно, адже дефіцит сну негативно впливає на метаболізм, артеріальний тиск, сприяє захворюванням серця, попереджають лікарі. Вони й поділилися простим способом, що допомагає перемогти безсоння, поліпшити процес засипання і якість сну.

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Ось порада представників фонду: перед сном потрібно закапувати у ніс дві краплі мигдалевої олії.

"Дослідження підтвердило, що таке її застосування протягом 30 днів поспіль покращує роботу нервової системи, сприятливо позначається на механізмах засипання і сну", – заявили вони.

Мигдаль допоможе вам побороти безсоння - фото 417616
Мигдаль допоможе вам побороти безсоння

Експерти констатують, що завдяки вмісту в мигдалі речовин (зокрема, магнію) активізується вироблення мелатоніну, гормону сну. Якщо спосіб з використанням олії вам не підходить, то можна щодня з'їдати по 10 мигдальних горіхів, поділилися медики.

Також тим, хто відчуває труднощі з хорошим сном і страждає від безсоння вночі, вони наполегливо рекомендують проаналізувати кількість споживаного кофеїну з різних напоїв і продуктів. Його лікарі назвали "типовим убивцею хорошого сну".

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Джерело: Express
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