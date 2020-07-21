Смачний та корисний: цей напій допомагає зміцнити ваш сон

Цей напій допоможе зробити ваш сон міцним і здоровим

Поганий сон – проблема, з якою стикаються мільйони, але на побутовому рівні вона має просте вишення. Для цього слід перед сном пити цей смачний і корисний напій.

На думку науковців, саме склянка молока перед сном дозволить вам зміцнити сон, що позитивно вплине на ваше самопочуття наступного дня.

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"Це простий напій, який ефективно покращує якість сну. Випиваючи чашку теплого молока перед сном, ви можете прискорити своє засинання, зробивши нічний відпочинок повноцінним", – розказали представники Національного фонду сну NSF.

Перед сном експерти рекомендують пити склянку молока

За їх словами, дефіцит сну негативно впливає на розумові здібності людини. Річ у тім, що під час сну реактивуються спогади, зміцнюються зв'язки між нейронами, інформація передається від відділів короткострокової пам'яті до довгострокової, а мозок очищається від небажаних для нього речовин. Недосипання і погана якість сну порушують ці життєво важливі процеси, у результаті чого страждають когнітивні функції. Таким чином дефіцит сну може сприяти розвитку недоумства.

"Численні дослідження показали, що такий простий напій як тепле молоко може ефективно покращувати якість сну, зменшувати прояв фізичного занепокоєння, рухливості вночі. Цей ефект пов'язаний з впливом триптофану, що міститься в молоці", – розповіли експерти.

Молоко зміцнює сон завдяки триптофану, що міститься у ньому

Медики пояснюють, що триптофан природним чином збільшує рівень серотоніну, нейромедіатора, який надає розслабляючу, заспокійливо дію на організм. Крім того, серотонін є попередником гормону мелатоніну, що регулює сон.

"Триптофан, що міститься в молоці, підвищує рівень серотоніну, який збільшує вироблення мелатоніну, що сприяє швидкому засипанню і запобігає різним порушенням сну, включаючи зміну часових поясів і безсоння", – заявили фахівці з NSF.

Також, за їхніми словами, для нормалізації сну важливо намагатися прокидатися в один і той же час кожного дня.

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