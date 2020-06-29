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Чому не варто спати з включеним вентилятором

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Спека - фото 1
Спека / infox

Головний ризик нічного сну під вентилятором – небезпека застуди, оскільки цей прилад поширює по кімнаті холодне повітря протягом всієї ночі.

У чому ще небезпека такого способу освіжитися?

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Так, вночі вентилятор створює протяг, під яким легко може продути шию або спину, що загрожує сильним болем в тілі. Також в повітрі, яке поширюється вентилятором, міститься безліч вірусів і хвороботворних бактерій. Вірус може привести до хвороби навіть у здорової людини, а, наприклад, при захворюванні астмою такий сон може погіршити стан.

У вимкненому стані вентилятор накопичує пил, і після включення забруднене повітря вирушає прямо в легені людини. А якщо людина часто спить з відкритим ротом, то сон під вентилятором провокує пересихання слизових оболонок в носі і в роті. В результаті слиз виділяється в збільшеному обсязі, що загрожує розвитком небезпечного захворювання гаймориту.

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Джерело: infox
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