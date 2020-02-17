Медики назвали продукти, які не варто їсти ввечері

Люди звикли забувати про сніданок, але дуже рідко пропускають вечерю і обирають для неї не надто вдалі страви. Науковці розповіли, які продукти краще не їсти перед сном, щоб не страждати від безсоння та зайвої ваги.

Американські медики назвали смаколики, від яких краще відмовитись ввечері, оскільки вони провокують безсоння та погіршення самопочуття наступного дня. Часто люди можуть навіть не здогадуватись про причину відсутності продуктивності та якісного відпочинку.

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Тому дієтологи не рекомендують ввечері їсти солодощі, адже вони викликають швидку бадьорість і не дозволяють повноцінно відпочити. Також малоприємним бонусом є поява зайвих кілограмів. Також краще не обирати жирні страви для вечері, адже вони вимагають більше часу для перетравлення і можуть викликати розлади шлунку.

Чим не варто вечеряти

Сюди ж відносяться і продукти зі спеціями. Надто пікантні страви пришвидшують метаболізм, що загалом добре, але не ввечері, коли організму потрібен відпочинок. Насамкінець краще відмовитись від напоїв з кофеїном, а також шоколаду. Ні для кого не таємниця, що вони надовго додають бадьорості.

Чим не варто вечеряти

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