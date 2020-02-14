Дієтологи розповіли, як не зірватися під час дієти

Чому домашні запаси шкідливих продуктів з холодильника краще викидати, а замість них треба, щоб удома завжди була приготовлена ​​корисна їжа?

Домашні запаси. Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то (до кінця п'єси) вона має вистрілити, так і зі шкідливою їжею. Якщо в морозилці лежить пів пачки морозива або в шафі лежить пачка печива, воно буде з'їдено! Безжально прибирайте все шкідливе, а якщо захочеться, доведеться докласти зусилля і пройтися до найближчого магазину.

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Порожній холодильник. Якщо вдома їсти нічого, а на готування піде година, то велика ймовірність повечеряти в найближчому фастфуді. Намагайтеся, щоб у вас завжди були заготовки або продукти, з яких можна приготувати вечерю за 15 хвилин.

Ресторан. Якщо ви голодні, а зустріч буде довгою, не обмежуйтеся легким салатом. Ситість не наступить, а до кінця вечора ви зірветеся на десерт. Набагато правильніше вибрати основну м'ясну / рибну страву і забути про десерт.

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