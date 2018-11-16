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Медики назвали продукти, які допомагають позбутися целюліту

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Для цього необов'язково сідати на жорстку дієту - фото 1
Для цього необов'язково сідати на жорстку дієту / Yale University

Целюліт буває навіть у надзвичайно струнких дівчат, адже корінь "зла" не у зайвій вазі, а в порушенні кровообігу та затримці рідини в організмі.

Експерти склали список продуктів, які потрібно обов'язково додати до свого раціону, щоб стегна стали гладкими та пружними.

І ще: Ці овочі чудово нормалізують обмін речовин

Банани

"Перша допомога" у війні з целюлітом – банани. Секрет ефективності фрукта в тому, що він містить багато калію, який виводить зайву воду з тканин, роблячи шкіру більш пружною та підтягнутою. А от кава, навпаки, затримує воду, тому від цього напою краще відмовитися або вживати у помірній кількості.

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Банани допомагають позбутися целюліту / Consumer Reports

Вівсяна каша

Каша без цукру також допоможе розпрощатися з проблемою. Пов'язано це з тим, що вівсяні пластівці містять клітковину, а отже, налагоджують травлення та допомагають контролювати вагу. Також каша багата корисними антиоксидантами.

Вівсянка допомагає завдяки клітковині - фото 289238
Вівсянка допомагає завдяки клітковині / narodna pravda

Куряча грудка

У курячій грудці міститься багато білка – будівельного матеріалу для здорових і пружних клітин шкіри та м'язів. Експерти стверджують, що найкраще її поєднувати з крупами, а також сезонними овочами.

Куряча грудка містить багато білків - фото 289240
Куряча грудка містить багато білків / NYT Cooking

Сухофрукти

Як і банани, сухофрукти насичені калієм. Вони виводять з організму зайву рідину, що перешкоджає утворенню жирових тканин. Інша важлива властивість сухофруктів – їх позитивний вплив на травлення.

Не менш корисними є сухофрукти - фото 289241
Не менш корисними є сухофрукти / rokitne

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Джерело: Med2
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