Медики назвали продукти, які допомагають позбутися целюліту

Для цього необов'язково сідати на жорстку дієту / Yale University

Целюліт буває навіть у надзвичайно струнких дівчат, адже корінь "зла" не у зайвій вазі, а в порушенні кровообігу та затримці рідини в організмі.

Експерти склали список продуктів, які потрібно обов'язково додати до свого раціону, щоб стегна стали гладкими та пружними.

І ще: Ці овочі чудово нормалізують обмін речовин

Банани

"Перша допомога" у війні з целюлітом – банани. Секрет ефективності фрукта в тому, що він містить багато калію, який виводить зайву воду з тканин, роблячи шкіру більш пружною та підтягнутою. А от кава, навпаки, затримує воду, тому від цього напою краще відмовитися або вживати у помірній кількості.

Банани допомагають позбутися целюліту / Consumer Reports

Вівсяна каша

Каша без цукру також допоможе розпрощатися з проблемою. Пов'язано це з тим, що вівсяні пластівці містять клітковину, а отже, налагоджують травлення та допомагають контролювати вагу. Також каша багата корисними антиоксидантами.

Вівсянка допомагає завдяки клітковині / narodna pravda

Куряча грудка

У курячій грудці міститься багато білка – будівельного матеріалу для здорових і пружних клітин шкіри та м'язів. Експерти стверджують, що найкраще її поєднувати з крупами, а також сезонними овочами.

Куряча грудка містить багато білків / NYT Cooking

Сухофрукти

Як і банани, сухофрукти насичені калієм. Вони виводять з організму зайву рідину, що перешкоджає утворенню жирових тканин. Інша важлива властивість сухофруктів – їх позитивний вплив на травлення.

Не менш корисними є сухофрукти / rokitne

Читайте також: Цим людям особливо корисні морепродукти