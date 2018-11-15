Цим людям особливо корисні морепродукти

Величезний вплив на здоров'я представників сильної статі мають морепродукти.

Мова йде не тільки про так звані афродизіаки – продукти, що сприяють потенції. Устриці, мідії, кальмари, креветки багаті білком і мікроелементами, зокрема цинком, який запобігає розвитку раку простати. Цинк також міститься в яловичині і бобових.

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Дуже бажана в раціоні риба, особливо жирні її сорти. Лосось, тунець, скумбрія, оселедець, форель, сьомга – джерело жирних кислот, які допомагають знизити рівень холестерину, запобігти раку простати, а також стимулюють кровообіг, покращують роботу серця і імунної системи. Лікарі радять включити в раціон капусту брокколі. Вона містить речовини, що захищають організм від вільних радикалів, які провокують розвиток онкологічних недугів.

Брокколі багата на вітамін С, бета-каротин, калій і сульфорафан, який володіє сильним протипухлинним ефектом. І не ігноруйте банани. Їх солодка м'якоть багата калієм, який вкрай необхідний для нормального функціонування нервової системи і серця. Регулярне споживання цих південних плодів допоможе знизити ризик інфаркту.

Цим людям особливо корисні морепродукти

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