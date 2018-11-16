Ці овочі чудово нормалізують обмін речовин

Вчені розповіли про користь гарбузів, буряків і грибів.

Тести показали, що в осінній період гарбузи, буряки і гриби особливо корисні і їх варто вживати і не відмовляти собі в цьому. Восени точно варто урізноманітнити свій раціон гарбузом, буряком, грибами, баклажанами і помідорами.

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Сезонні овочі допоможуть наситити організм вітамінами і мікроелементами, які принесуть максимальну користь здоров'ю. Наприклад, гарбуз може бути джерелом бета-каротину, заліза, магнію, кальцію, вітамінами груп B, K, C, E, PP і A, всі ці корисні складові можна отримати, якщо готувати гарбуз на пару або варити його. Також в гарбузі багато кобальту, який також корисний для здоров'я.

Ці овочі чудово нормалізують обмін речовин

Також варто вживати буряк. Цей продукт корисний тим, хто худне, оскільки дозволяє нормалізувати обмін речовин і відновити здоров'я. Гриби містять поживні речовини, мікроелементи, допомагають підтримувати організм в тонусі і не страждати від осінньої депресії. Всі ці продукти корисні для здоров'я, коли вони свіжі, але можна і заготовляти їх на зиму.

Ці овочі чудово нормалізують обмін речовин

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