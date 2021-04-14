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Учені з'ясували, чому деякі люди постійно хочуть їсти
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Британські науковці з'ясували, чому деякі люди постійно почуваються голодними й не можуть перестати їсти. Дослідники протягом двох тижнів збирали дані про рівень цукру у 1070 людей. Гарантуємо, що результат спостережень тебе вразить.
Аналізи у добровольців збирали після сніданку й одного з наступних прийомів їжі. У рамках експерименту всі учасники їли на сніданок кекси з однаковою кількістю кілокалорій, але з різним вмістом білків, жирів, вуглеводів і клітковини, пише Nature Metabolism.
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Також люди носили системи безперервного моніторингу рівня глюкози, контролю активності та сну. Вони записували рівень голоду та концентрації протягом двох тижнів експерименту.
Науковці вивчили результати та дійшли до висновку, що причина постійного відчуття голоду – у перепадах цукру в крові через кілька годин після їди. У нормі рівень підвищується та тримається у перші дві години після їди. Але у деяких у ці дві години він спочатку швидко падав нижче вихідного рівня, а потім різко повертався назад.
У всьому винним є різкий стрибок рівня цукру в крові / Фото Unsplash
Виявилося, що такі люди сильніше відчувають голод і їдять частіше за інших. Вони з'їдають у середньому на 312 кілокалорій більше, ніж люди без перепадів цукру.
Учені відзначили, що це явище частіше спостерігається у чоловіків і залежить від метаболізму, активності та щоденного раціону. Дослідники думають, що правильний підбір продуктів може знизити почуття голоду.
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