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Названий найкращий овоч для зміцнення кісток

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Кістки - фото 1
Кістки / pikabu

Мільйони людей у ​​світі страждають від остеопорозу – захворювання, пов'язаного з втратою кальцію в кістках. Експерти розповіли, який овоч треба вживати для профілактики виникнення цієї проблеми, щоб зміцнити кісткову систему.

Фахівці відзначили, що свій раціон потрібно збагачувати цибулею, а точніше її соком, тому що він має масу корисних властивостей. Цей продукт багатий на протизапальні антиоксиданти, які можуть допомогти захистити будь-які пошкодження кісток, зокрема від нестачі колагену в кістках і артеріях. Про це пише sfera.

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Дослідники з Університету Берна у Швейцарії виявили в цибулі з'єднання, яке зменшує втрату кісткової тканини – пептид GPC. Під час експерименту вони з'ясували, що ця речовина блокує втрату мінералів кістками. Тобто вживання цибулевого соку може запобігти втраті кісткової тканини і допомогти боротися з остеопорозом.

Крім цього, цибуля чудово зміцнює імунну систему, зменшує кількість цукру в крові завдяки хрому, який входить до її складу. Також регулярне вживання продукту знижує рівень шкідливого холестерину, що дуже добре для роботи серцево-судинної системи.

Названий найкращий овоч для зміцнення кісток - фото 455774

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