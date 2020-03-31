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5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів

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Додайте до раціону ці продукти, аби вберегти свої зуби - фото 1
Додайте до раціону ці продукти, аби вберегти свої зуби

Фахівці назвали 5 продуктів, які позитивно позначаються на здоров'ї наших зубів. На першому місці рейтингу заслужено опинився сир, який містить білок і кальцій. Дізнайтесь, що ще потрібно їсти, аби ваші зуби були здоровими.

Науковці наголосили на тому, що сир – найкращий продукт для перекусів, адже він перешкоджає розвитку карієсу та зміцнює зуби. А білок, що міститься в ньому, швидко усуне відчуття голоду.

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Сир не лише смачний, а й дуже корисний - фото 395025
Сир не лише смачний, а й дуже корисний

Друге місце рейтингу дісталося зеленому чаю. Завдяки фтору, що міститься у цьому напої, зуби стають міцнішими і не жовтіють з роками. Також зелений чай багатий корисними антиоксидантами, які істотно уповільнюють процес окислення. Вони також допомагають боротися з пародонтозом.

Третю позицію переліку посідає морква, яка містить нутрієнти. Тверда структура коренеплоду очищає емаль та покриває її особливим складом, що захищає від нальоту. Фактично, перекус морквою можна порівняти з чищенням зубів.

Також експерти рекомендують їсти моркву - фото 395026
Також експерти рекомендують їсти моркву

Четверте місце посіла цибуля, що має тверду структуру і антибактеріальний ефект. Фахівці також рекомендують вживати якомога більше риби, що сприяє відновленню емалі. У сардині, тунці, лососі і скумбрії міститься велика кількість кальцію і вітаміну D, а Омега-3 істотно знижує ризик появи захворювань ясен.

Корисною для здоров'я зубів є і риба - фото 395030
Корисною для здоров'я зубів є і риба

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Джерело: News You
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