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Медик розповіла, як зробити плоский живіт

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Як схуднути у животі - фото 1
Як схуднути у животі

Експерт з Каліфорнійського університету пояснила, як позбутися жиру на животі.

Доктор наук Карі Пілолла з політехнічного університету у Сан-Луїс-Обіспо у Каліфорнії розповіла, як зробити живіт плоским. Медик пояснила у журналі ACSM's Health & Fitness Journal, що для ідеального животика потрібно дотримуватись дієти з низьким рівнем насичених жирів та високим клітковими. Такий стиль харчування дозволить уникнути та побороти абдомінальне ожиріння, через яке збільшуються талія та живіт.

І ще: Названо умову ефективного тренування

Пілолла відзначила, що до раціону варто ввести більше фруктів, овочів, круп та бобових, а от від випічки та жирного м'яса варто відмовитись. Також краще уникати страв з високим ступенем обробки. Річ у тому, що ця своєрідна дієта допомагає не лише позбутись жирових відкладень, а й знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Важливо: Медик наголошує, що нема універсальної дієти, яка дозволила б швидко позбутись жиру на животі. Тому важливо регулярно займатись фізичними навантаженнями та стежити за своїм раціоном.

Як схуднути у животі - фото 273293
Як схуднути у животі

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Джерело: zdorovia.com.ua
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