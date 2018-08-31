Медик розповіла, як зробити плоский живіт

Експерт з Каліфорнійського університету пояснила, як позбутися жиру на животі.

Доктор наук Карі Пілолла з політехнічного університету у Сан-Луїс-Обіспо у Каліфорнії розповіла, як зробити живіт плоским. Медик пояснила у журналі ACSM's Health & Fitness Journal, що для ідеального животика потрібно дотримуватись дієти з низьким рівнем насичених жирів та високим клітковими. Такий стиль харчування дозволить уникнути та побороти абдомінальне ожиріння, через яке збільшуються талія та живіт.

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Пілолла відзначила, що до раціону варто ввести більше фруктів, овочів, круп та бобових, а от від випічки та жирного м'яса варто відмовитись. Також краще уникати страв з високим ступенем обробки. Річ у тому, що ця своєрідна дієта допомагає не лише позбутись жирових відкладень, а й знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Важливо: Медик наголошує, що нема універсальної дієти, яка дозволила б швидко позбутись жиру на животі. Тому важливо регулярно займатись фізичними навантаженнями та стежити за своїм раціоном.

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