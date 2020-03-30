Медичні маски чи респіратори: що краще захищає від коронавірусу

Китайське видання South China Morning Post наочно показало, які маски краще використовувати для того, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом. Проблема в тому, що знайти їх в магазинах непросто.

За даними ВООЗ, передусім коронавірус SARS-CoV-2 передається не аерогенно (через дрібні краплини в повітрі), а через великі краплі слиняво-вірусного аерозолю, зокрема, під час кашлю або чхання.

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При цьому більшість краплин менші за 100 мікронів (0.1 мм) в діаметрі. Медичні маски хоч і мають водонепроникне покриття в зовнішньому шарі, проте захищають лише від 33% крапель аерозолю. Респіратори типу N95, про які тепер всі знають і мріють, захищають від близько 90% краплин. Якщо носити їх правильно – то вони захистять від усіх краплин завбільшки понад 0.3 мікрона (тобто, значно менших за 100 мікронів).

Супрун раніше наголошувала, що хірургічна маска НЕ призначена для захисту від потрапляння збудників в дихальні шляхи, тобто вона не захищає від хвороб тих, хто її надягає. До засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) входять саме респіратори, оскільки вони фільтрують дрібні частки.

Нагадуємо, що ВООЗ не радить носити медичні маски просто так. Вони потрібні хворим людям із респіраторними симптомами, а також тим, хто контактує з хворими. Здоровим людям дуже важливо дотримуватись правил носіння масок та респіраторів, а ще важливіше – не торкатися маски руками. Ми цього не помічаємо, проте в середньому людина торкається руками обличчя 23 рази щогодини.

До слова, маски часто прилягають до обличчя погано – особливо по боках. Тож чоловікам варто стежити, аби вуса чи борода не заважали:

На відкритому повітрі носити маски чи респіратори не потрібно, а от у закритому приміщенні – це не завадить. Не забувайте також ретельно мити руки, уникати людних місць та дотримуватись дистанції принаймні в один метр у магазинах тощо.

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