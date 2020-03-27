Чи захищають саморобні маски від коронавірусу: пояснення Супрун

У мереж точаться суперечки про маски. Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун нарешті розставила всі крапки над "і": дізнайтесь, чи потрібні нам маски, чи можна їх виготовити в домашніх умовах та чи захищають вони від коронавірусу.

Уляна Супрун відреагувала на матеріал Тexty.org.ua, у якому закликають носити саморобні маски абсолютно всіх. Зокрема, автор статті подає посилання з 34 дослідженнями, які це підтверджують. Але є кілька "але".

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За словами Супрун, по-перше, не всі ці дослідження стосуються вимірювання ефективності саме саморобних масок із тканини. У багатьох порівнюється ефективність використання респіраторів N95 та хірургічних масок, і взагалі немає згадок про саморобні маски із тканин чи одягу (homemade masks).

По-друге, навіть в тих, де досліджували саморобні маски із тканини вказано, що вони мають низьку ефективність чи науково їхню ефективність неможливо підтвердити. Потрібно більше досліджень, аби стверджувати, що такі маски доцільно носити усім.

По-третє, у деяких дослідженнях вказано, що тканинні маски слід застосовувати лише у крайньому разі, коли недоступні респіратори чи хірургічні маски. Їх не рекомендують використовувати медичним працівникам, особливо у ситуаціях з високим ризиком інфікування.

По-четверте, у кількох дослідженнях наголошується, що затримання вологи, повторне використання і погана фільтрація тканинних масок – можуть призвести навіть до збільшення ризику зараження.

Загалом, подання висновків цих досліджень виглядає маніпулятивно. Не можна говорити, що 34 дослідження абсолютно підтверджують, що навіть саморобні маски серйозно зменшують поширення вірусу, якщо в частині з них навіть не вимірювали їхню ефективність, а висновки в тих, де вимірювали, не підтверджують їхню ефективність

Натомість авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував огляд офіційних рекомендацій з використання медичних масок в разі пандемії COVID-19 та обґрунтування їхнього використання в різних країнах і частинах світу.

Уляна Супрун наголошує: про маски з марлі чи цупкої тканини взагалі серйозно не йдеться.

Мода на пов'язки із тканини, які повторюють рельєф обличчя, пішла з Азії задовго до теперішньої пандемії. Там високий рівень забруднення повітря, значна щільність населення, і хороша реакція ринку на запити суспільства. Тож під час пандемії H1N1 люди почали носити багаторазові маски, і вирішили продовжувати. Наскільки вони ефективні, в одному дослідженні перевірили симуляцією на манекенах.

Виявилося, що хірургічна маска захищає від 33% крапель аерозолю, пов'язана на обличчя бандана захищає від 11%, а маска із тканини – від 6% крапель.

Про віріони чи бактерії мова в досліді не йшла, позаяк віріони значно дрібніші за краплі води. Зовнішній шар медичної маски має водонепроникне покриття, тому він "відштовхує" краплі слиняво-вірусного аерозолю. Респіратор N95, про який тепер всі знають і мріють, захищає від 86% крапель.

Автори статті застерігають від використання неефективних засобів захисту, чи носіння маски заради "годиться" без дотримання правил, адже вони створюють хибне відчуття безпеки. Тканинні маски і бандани ефективні в разі захисту від пилу, що, власне, досить доречно в наших позбавлених прибирання, зелені та дощів містах. Але від вірусу вони не захистять.

ВООЗ не радить носити медичні маски просто так. Вони потрібні людям із респіраторними симптомами, тобто кашлем чи важким диханням, а також тим, хто контактує з хворими.

Британія каже про обмеженість даних щодо потреби бути в масці всюди, і радить користуватися ними лише на території лікарень або у разі догляду за хворим. Китай, Гонконг та Австралія радять маски передусім людям із симптомами хвороби. Сингапур вважає за симптоми навіть нежить. Здоровим людям, згідно з рекомендаціями цих країн, носити маски потрібно в разі помірного ризику зараження, а саме: під час перебування в лікарні, транспорті, натовпі, роботі в закритому і погано провітрюваному приміщенні, і догляді за дітьми (трьома і більше).

Якщо ж ви гуляєте на самоті, чи йдете порожніми вулицями, то маска не потрібна. Чи можете надягнути тканинну маску, кажуть вони. Важливо, що в порадах застосовуються модальні дієслова, що позначають різний ступінь певності. Щодо масок із тканини інтонація така: носіть, якщо самі того бажаєте.

США, Німеччина та Японія застерігають здорових людей від носіння медичних чи інших масок, адже носити маску неправильно – це гірше, ніж не носити взагалі.

Маски дають хибне відчуття захищеності, а шалений попит населення на них створює дефіцит для медичних закладів, де маски та респіратори дійсно життєво необхідні. Отже, ви можете вийти із власної машини та дійти до дверей квартири без паніки та маски.

Автори статті зазначають, що коли всі в масках, то немає косих поглядів на людей в масках (чи без них) в залежності від культурних норм суспільства. Адже в Азії носити маски – це норма, а в інших країнах на людей в масці можуть реагувати, як на "джерело зарази".

Ще одним аспектом є доступність масок. Їх бракує навіть в США. Тому поки масок бракує, і всі поголовно не можуть їх купувати і постійно міняти, не треба перейматися виключно через них. Краще зосередитися ретельному митті рук, не торкатися обличчя, пам'ятати про збереження дистанції, натомість маски приберегти для хворих, медиків та родичів хворих. Є навіть застереження для урядів, щоби вони не наполягали на масовому носінні масок, якщо тих масок бракує, адже це породжує "маски-паніку".

Водночас, є рекомендації CDC, які вказують таке. У разі критичного браку респіраторів чи хірургічних масок, у крайньому разі можна використовувати маски з тканини, але (!) їхня ефективність не оцінена та не схвалена NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Тому потрібно розуміти, що використання таких масок несе серйозні ризики.

Ефективним і фінансового зручним способом запобігання поширенню вірусу є дотримання соціальної дистанції та правил гігієни, а також обмеження перебування в людних місцях.

Натомість зараз немає беззаперечних даних, що носити маску ефективно всюди. Але це не означає, що носіння маски нічого не дає. Ми маємо справу з новою інфекцією, через це немає ретроспективних даних чи контрольованих клінічних досліджень.

Тому автори зазначають, що "тотальне носіння масок може (might, ймовірність низька) зменшити швидкість поширення інфекції". У цієї тези є підґрунтя, адже після зараження SARS-CoV-2 людина не має жодних симптомів 5-6 днів, проте поступово починає поширювати вірус. Це явище називається віремія, і її пік припадає на п’ятий день. Та згадаймо ефективність медичних масок у порівнянні з респіраторами — вона є значно нижчою.

Тож на сьогодні план дій, за порадами Супрун, такий:

Мийте руки з милом та дезінфікуйте дверцята, ручки, вимикачі та інші поверхні спільного користування.

Дотримуйтеся соціальної дистанції, виходьте гуляти якомога далі від людей, і лише в компанії собаки чи тих, з ким живете.

Не торкайтеся обличчя, носа, рота, очей, не помивши ретельно руки. Пам'ятайте про етикет кашлю і чхання (у згин ліктя чи серветку).

Поради для всіх "не покидайте будинок в жодному разі" ніде немає. Повна ізоляція може стосуватися людей з груп ризику, як-от літніх людей з гіпертензією чи хворобами легень.

Якщо треба вийти – майте серветки, спиртовмісний антисептик, пам'ятайте про дистанцію.

Уникайте транспорту (хоча він і так не ходить в багатьох містах), за потреби краще користуйтеся велосипедами.

Відчиняйте вікна в таксі, маршрутках, автобусах, тролейбусах, у робочих приміщеннях та вдома.

Якщо у вас сезонна алергія, через яку зрадницьки чухається ніс, нежить і хочеться чхати, то пройдіть курс медикаментозної терапії. Приймайте ті ліки, що вам уже прописали.

Носіть маску, якщо ви кашляєте, чхаєте, маєте підвищену температуру, доглядаєте за людиною з симптомами хвороби або якщо маєте контакт з багатьма людьми (якщо ви працівник банку, касир тощо).

Дотримуватися правил носіння маски важливо:

Через те, що всіх зобов'язали носити маску, а в деякі супермаркети навіть не можна зайти без неї, то забороняти маски із тканини ми не можемо. Але якщо ви їх носите, зважайте на низький рівень їхньої ефективності та не нехтуйте правилами гігієни рук, кашлю і чхання, а також дотримання дистанції. Зберігайте здоровий глузд та керуйтеся критичним мисленням.

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