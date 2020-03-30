Жінки чи чоловіки: статистика, хто частіше хворіє на коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров'я опублікувало статистику хворих на коронавірус в Україні за статтю. Дізнайтесь, хто з українців частіше інфікується COVID-19.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на коронавірус частіше хворіють жінки. Вони становлять 52% від усієї кількості хворих, у яких підтвердили COVID-19.

До теми: Останні новини 30 березня про хворих на COVID-19 в Україні

"Більше хворіють в Україні зараз, за офіційною статистикою, жінки – 52%. Чоловіки – 48%", – сказав Ляшко. При цьому, основну частину хворих складають українці 30-59 років: 22% – люди від 50 до 59 років; 21% – люди від 30 до 39 років; 20% – люди від 40 до 49 років.

Додамо, що у світі на COVID-19 частіше хворіють чоловіки, проте цілком імовірно, що і в нашій країні ситуація дещо інша, адже не всі випадки інфікування вже виявлені.

Станом на ранок понеділка, 30 березня 2020 року, в Україні підтвердили 480 випадків коронавірусу. Усього наразі зафіксовано 11 летальних випадків, а 6 людей вже одужали.

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