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McLaren представив суперкар, який присвячений отруйному павуку

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McLaren 600LT Spider Segestria Borealis by MSO - фото 1
McLaren 600LT Spider Segestria Borealis by MSO / motor

Британська компанія McLaren представила фінальну серію родстера 600LT Spider. Авто призначене для Канади і США. Всього буде випущено 12 екземплярів, на створення яких інженерів надихнув отруйний павук Segestria Florentina.

Повна назва родстера – McLaren 600LT Spider Segestria Borealis by MSO. Суперкар чорного кольору має ще по собі зеленуваті вставки з фіолетовими і бордовими відтінками.

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Колеса McLaren 600LT Spider виконані з кованого алюмінію. На нижній частині антикрила є зображення павутини. Салон авто оснащений аудіосистемою Bowers & Wilkins з 12 динаміками. Є комплекс трекової телеметрії, камера заднього виду і ліфт-система на передній осі. Розганяється родстер до 100 кілометрів за 2,9 секунди.

Відзначається, що передбачувана вартість McLaren 600LT Spider Segestria Borealis by MSO – 275,5 тисяч доларів.

McLaren представив суперкар, який присвячений отруйному павуку - фото 405136

McLaren представив суперкар, який присвячений отруйному павуку - фото 405137

McLaren представив суперкар, який присвячений отруйному павуку - фото 405138

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Джерело: motor
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