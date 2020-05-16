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Потужність Hummer H1 і Mercedes-AMG G 63 протестували перетягуванням канату

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На допомогу "Геліку" взяли ще 2 машини - фото 1
На допомогу "Геліку" взяли ще 2 машини

YouTube-канал carwow влаштував незвичайну дуель нового Mercedes-AMG G 63 з двадцятирічним пікапом Hummer H1. Позашляховики боролися у перетягуванні каната на траві. Щоб врівноважити важкий американський всюдихід, "Геліку" спочатку допоміг бензиновий Suzuki Jimny, а потім – дизельний Mitsubishi L200.

За потужністю і піковому крутному моменту новому Mercedes-AMG G 63 немає рівних: під капотом 585-сильний (850 Нм) 4,0-літровий бензиновий твін-турбо V8, зберігся "чесний" повний привід з трьома блокуваннями і заниженою передачею. Німецький позашляховик досить важкий за сучасними мірками і важить 2,5 тонни.

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Однак у порівнянні з Hummer H1 "Гелік" виглядає кросовером: американський пікап на 1,1 тонни важчий, під капотом 6,5-літровий 197-сильний (583 Нм) турбодизель V8. Зате у "Хаммера" штатні "зубасті" шини проти дорожніх шин у Mercedes-AMG G 63.

Щоб урівноважити Hummer H1, блогери спорядили у допомогу до "Мерседеса" інший рамний позашляховик – 1,1-тонний 150-сильний (130 Нм) Suzuki Jimny. А коли і це не допомогло, проти Hummer "запрягли" 1,9-тонний Mitsubishi L200 зі 150-сильним (400 Нм) турбодизелем.

Для каналу carwow досвід у порівнянні тягових можливостей на траві – не перший. Раніше оглядачі порівняли тягові можливості стокових дизельних позашляховиків Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg, Audi Q7 і Toyota Land Cruiser Prado 150.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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