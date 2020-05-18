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Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових

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BMW M3 (E30) - фото 1
BMW M3 (E30)

Спортивний дводверний седан BMW M3 (E30) з колекції Пола Вокера, одного з головних героїв "Форсажу", виставили на продаж. Для американського ринку було виготовлено всього 5300 примірників М3 першого покоління.

Цей BMW M3 першого покоління був виготовлений у 1991 році і з того часу проїхав лише 21 316 км. Торговці просять за авто близько 150 тисяч доларів. Для порівняння сучасний аналог – BMW M4 – у США коштує від 69 тисяч доларів. Нагадаємо, що Вокер трагічно загинув в автокатастрофі у 2013 році.

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Машина є у відмінному стані. Яскраво-червоний спортседан має світлий шкіряний салон і колісні диски M3 Sport Evolution. Під капотом американської версії М3 встановлений атмосферний 2,3-літровий 4-циліндровий мотор. Він розвиває потужність 194 к.с., а обертовий момент досягає 230 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста "механіка", а привід здійснюється на задні колеса.

Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових - фото 404572

Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових - фото 404573

Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових - фото 404575

Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових - фото 404576

Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових - фото 404574

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Джерело: reserveautogroup
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