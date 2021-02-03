McDonald’s змінив рецепт своїх фірмових бургерів, додавши веганську котлету

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's запустила у Данії і Швеції тестові продажі бургерів з котлетою з рослинного м'яса. Експеримент триватиме до середини квітня.

Рецепт бургера McPlant розроблений спільно з Beyond Meat – найбільшим у світі виробником м'яса на рослинній основі. Котлета зроблена з білка на основі гороху, а вторинним інгредієнтом в її складі є рисовий білок.

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Повний склад нового бургера: веганська котлета, сир, листя салату, помідори, солоні огірки, цибуля, майонез, гірчиця та кетчуп.

Але відзначається, що веганські котлети готуються на тому ж грилі, що й котлети з яловичини, а це може стати проблемою для тих, хто не їсть м'яса.

За результатами експерименту у Швеції і Данії, бургери McPlant можуть з'явитися й на інших ринках. Поки компанія планує виробляти тільки замінник яловичини, але в майбутньому мережа може впровадити і альтернативу курці.

McPlant

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