На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
- 3
Як безкоштовно поїсти в McDonald's? Чому їх кола завжди смачніша? Відповіді на ці та інші цікаві запитання дає експрацівниця закладу. Це інтерв'ю дівчина дала у свій останній робочий день.
Про усі тонкощі своєї роботи у McDonald’s розповіла у відеоінтерв'ю каналу "LUKI" Іра Іващенко. Що підсипають у нашу улюблену картопельку? Чому зранку не можна купити бігмак? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.
Читайте також: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
Чи справі м'ясо у McDonald’s зроблене з таблеток?
Ні. Це дуже абсурдно звучить як мінімум. McDonald’s нічого не підсипає ні у картоплю, ні у м'ясо. Усе дуже чисто: м'ясо у нас 100% яловичина. У нас все заморожене, бо це фаст-фуд. І ще. Від нашої їжі не грубшають... справа у її кількості.
Кока-кола у закладі розбавлена?
Як у McDonald’s роблять колу? У стаканчик наливають концентрат коли, воду і гази. Це усе калібрується у правильній консистенції і виходить напій. Кола у будь-якому випадку буде холодна, навіть без льоду. Сам лід додається для того, щоб ваш напій довше залишався газованим, а не холодним. Коли ми кладемо лід, він утворює спеціальний шар, який не пропускає газ.
Що робити, коли щось впало на підлогу?
Просто прибираєш це ногою, а вже потім це все підмітають прибиральниці. Тобто з підлоги у страву вам ніхто нічого не покладе. Якщо щось підіймаєш з підлоги, то одразу йдеш мити руки. За цим у закладі дуже слідкують.
Як щодо золотих стандартів на продукти?
Є такі. Наприклад, картоплю-фрі можна зберігати 5 хв, картоплю-діпи 10, усе інше списується у спеціальне відро. Це вже просто сміття. За день на кухні може бути 2-3 таких відра картоплі.
Чи можна поміняти каву?
Так, таке буває. Особливо просять поміняти під приводом "поміняйте каву, бо вона гірка". Була така історія, що чоловік декілька разів просив поміняти. Згодом виявилося, що ввечорі до цього він пив алкоголь – а значить його смакові рецептори просто не налаштовані на сприйняття смаку кави.
У McDonald’s треба їсти в масці?
Супер оригінальний жарт, особливо актуальний у карантин. Але насправді це дуже бісить.
Чи справді за кордоном соуси безплатні?
Так. Дуже часто до нас заходять іноземці, просять соуси і вони думають, що це безкоштовно. Бо в них так.
Чому зранку не можна купити бігмак?
Так, на жаль, це і справді неможливо. Адже у бігмаки йде інше м'ясо, щоб їх приготувати, нам треба переналаштувати усе обладнання. Та ще й продукти для таких страв виносять безпосередньо перед їх готуванням. Це дуже складний процес і складна схема.
Що дратує працівника McDonald’s:
Це цікаво: 10 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
15:46Грузія з 1 лютого прийматиме туристів: які умови для в'їзду
-
15:17Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі
-
14:47Гібридний BMW i8 перетворили на ферму для майнінгу криптовалюти
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:47Як захистити себе від ранньої сивини: лікарі назвали простий спосіб
-
13:18Афера Олівера Твіста: дивіться трейлер фільму з зіркою Гри престолів
-
12:42Їжа, яка допоможе побороти зимову втому
-
12:15Smart casual: як виглядає головний модний тренд весни 2021
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
11:17Меган Фокс заручилася з відомим репером: фотофакт
-
10:42Три шкідливі звички, які заважають нам досягти успіху
-
10:10В Ізраїлі знайшли одну з найстаровинніших мечетей у світі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
09:42Медики розповіли, кому не варто їсти суші
-
08:50HBO планує зняти анімаційний серіал по Грі престолів
-
08:33General Motors перестане випускати автомобілі на бензині і дизелі: що далі?
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
21:2330 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Раян Рейнольдс запустив нове шоу на Snapchat: у ньому він влаштовуватиме смішні челенджі
-
20:21Учені розповіли, чому чай з лимоном вважається напоєм довгожителів
-
19:55Найкращий сніданок для людей з підвищеним холестерином
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
07:15Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю
- 28 січня
-
21:51Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini
-
19:158 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці
-
16:20Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
-
14:16У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують
-
11:51Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:50Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
- 27 січня
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри