8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день

Як безкоштовно поїсти в McDonald's? Чому їх кола завжди смачніша? Відповіді на ці та інші цікаві запитання дає експрацівниця закладу. Це інтерв'ю дівчина дала у свій останній робочий день.

Про усі тонкощі своєї роботи у McDonald’s розповіла у відеоінтерв'ю каналу "LUKI" Іра Іващенко. Що підсипають у нашу улюблену картопельку? Чому зранку не можна купити бігмак? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

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Чи справі м'ясо у McDonald’s зроблене з таблеток?

Ні. Це дуже абсурдно звучить як мінімум. McDonald’s нічого не підсипає ні у картоплю, ні у м'ясо. Усе дуже чисто: м'ясо у нас 100% яловичина. У нас все заморожене, бо це фаст-фуд. І ще. Від нашої їжі не грубшають... справа у її кількості.

Кока-кола у закладі розбавлена?

Як у McDonald’s роблять колу? У стаканчик наливають концентрат коли, воду і гази. Це усе калібрується у правильній консистенції і виходить напій. Кола у будь-якому випадку буде холодна, навіть без льоду. Сам лід додається для того, щоб ваш напій довше залишався газованим, а не холодним. Коли ми кладемо лід, він утворює спеціальний шар, який не пропускає газ.

Що робити, коли щось впало на підлогу?

Просто прибираєш це ногою, а вже потім це все підмітають прибиральниці. Тобто з підлоги у страву вам ніхто нічого не покладе. Якщо щось підіймаєш з підлоги, то одразу йдеш мити руки. За цим у закладі дуже слідкують.

Як щодо золотих стандартів на продукти?

Є такі. Наприклад, картоплю-фрі можна зберігати 5 хв, картоплю-діпи 10, усе інше списується у спеціальне відро. Це вже просто сміття. За день на кухні може бути 2-3 таких відра картоплі.

Чи можна поміняти каву?

Так, таке буває. Особливо просять поміняти під приводом "поміняйте каву, бо вона гірка". Була така історія, що чоловік декілька разів просив поміняти. Згодом виявилося, що ввечорі до цього він пив алкоголь – а значить його смакові рецептори просто не налаштовані на сприйняття смаку кави.

У McDonald’s треба їсти в масці?

Супер оригінальний жарт, особливо актуальний у карантин. Але насправді це дуже бісить.

Чи справді за кордоном соуси безплатні?

Так. Дуже часто до нас заходять іноземці, просять соуси і вони думають, що це безкоштовно. Бо в них так.

Чому зранку не можна купити бігмак?

Так, на жаль, це і справді неможливо. Адже у бігмаки йде інше м'ясо, щоб їх приготувати, нам треба переналаштувати усе обладнання. Та ще й продукти для таких страв виносять безпосередньо перед їх готуванням. Це дуже складний процес і складна схема.

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