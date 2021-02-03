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Гурман замовив піцу з усіма можливими начинками, але такий смаколик сподобається не усім
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Експериментатор вирішив дізнатися, що буде, якщо замовити в ресторані Pizza Hut у Великобританії піцу з усіма доступними начинками, але пошкодував про такий досвід. Блюдо виявилося гірше, ніж він очікував.
Любитель фастфуду Генрі з Великобританії ніколи не відмовляв собі в задоволенні перекусити гамбургером або картоплею фрі, але найбільше задоволення хлопцеві приносила завжди піца. І Генрі замовив величезну піцу з максимально можливою кількістю начинок, вирішивши, що співробітникам компанії буде складно виконати настільки об'ємне замовлення, але, схоже, в ресторані працюють дуже стресостійкі люди.
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Я подивився всі начинки і вирішив, що не хочу вибирати. Мені було дуже цікаво, що в підсумку я отримаю, – зізнався гурман.
Хлопець думав, що співробітники Pizza Hut будуть довго мізкувати, як впоратися з його замовленням, але, на подив Генрі, кур'єр приїхав швидко. Проте й вечеря виявилася не такою вже й бюджетною: він заплатив 28 фунтів (майже 1100 гривень), що дорого навіть для Великобританії.
За словами хлопця, блюдо виглядало так, ніби його вже хтось з'їв. Втім, запах у піци був приємним, тому Генрі все ж зважився її спробувати. "Чесно кажучи, я не очікував, що результат буде настільки плачевним. Всередині були оливки, курка, бекон, чилі, шинка, халапеньо, яловичина, гриби, пепероні, гостра свинина, кілька видів сирів, помідори і ще щось", – розповів Генрі.
Я відкусив перший шматок, і це було дуже важко. Там було багато пухких і м'яких начинок, які відразу вислизнули і впали на стіл. Смак, який я відчув, не порівняти ні з чим. Це діапазон відтінків від солоності, пікантності до солодощів і насиченості, – поділився досвідом ентузіаст.
Піцу з усіма начинками, впевнений Генрі, можна віднести до "важких" страв, які він точно не рекомендував би тим, хто сидить на дієті. Хоча хлопець і назвав піцу з усіма начинками огидною, він уточнив, що особисто йому вона сподобалася.
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