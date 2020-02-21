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McDonald's анонсував набір свічок з ароматами яловичини, кетчупу, огірка, сиру та цибулі

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McDonald's анонсував набір свічок з ароматами яловичини, кетчупу, огірка, сиру та цибулі - фото 1

Популярна американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's анонсувала серію мерча, який присвячений Роял Чізбургеру. Крім підвісок і рукавиць, компанія представить й набір свічок з ароматами 100% яловичини, булки, кетчупу, солоного огірка, сиру та цибулі.

У McDonald's пояснили, навіщо потрібен такий дивний набір ароматів: "Тому що ніщо не пахне краще, ніж 100% свіжа яловичина разом з ідеальним поєднанням топпінгів". На коробці зазначено, що для максимальної насолоди смаком, потрібно запалювати всі свічки одночасно.

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На сайті не вказана вартість набору, але стало відомо, що всі свічки обійдуться у 35 доларів. У мережі швидкого харчування підкреслили, що купити свічку з певним ароматом окремо не можна. Набір надійде в продаж в США.

McDonald's анонсував набір свічок з ароматами яловичини, кетчупу, огірка, сиру та цибулі - фото 387391
McDonald's анонсував набір свічок з ароматами яловичини, кетчупу, огірка, сиру та цибулі - фото 387390

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Джерело: mcdonalds
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