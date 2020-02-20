Burger King зробив огидну рекламу натурального бургера, і це провал (відео)

Компанія Burger King запустила незвичайну рекламу, щоб показати, що готує лише з натуральних інгредієнтів, але відбила апетит у більшості людей. Чому – дивіться далі.

Burger King у понад 400 американських закладах продає натуральний вопер, у якому немає жодних добавок, які б викликали питання. До кінця 2020 року цей "чесний" бургер з'явиться у всій мережі, тож компанія показала спеціальну рекламу до такої події.

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Ролик під гаслом "Краса без штучних консервантів" демонструє, як змінюється ідеальний бургер за 34 дні. Але естетичною картинка залишається лише перші кілька секунд, адже далі канапка перетворюється у щось запліснявіле і зовсім не красиве. Чимало користувачів мережі зізнались, що така реклама лише позбавила їх апетиту, а не надихнула завітати у заклад за натуральним бургером.

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

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