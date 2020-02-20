Відпочивала в IKEA, а не на Балі: блогерка кумедно надурила своїх підписників

YouTube-блогер Наталія Тейлор розмістила в інстаграмі фотографії з відпочинку на Балі (Індонезія). Насправді ж знімки виявилися фейком. Дівчина зробила їх у виставкових залах меблевого магазину IKEA.

Попри те, що блогерка залишила численні підказки (одна з яких – бірка з написом IKEA), багато підписників повірили в те, що фотографії справжні.

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Коли один з фоловерів привітав дівчину з відпочинком, вона відкрила правду. За її словами, вона захотіла показати, що у світі соцмереж все виглядає не так, як йде насправді.

Це не брехня, але моє життя зовсім не таке, яким може здатися, – написала дівчина. – Не вір всьому, що бачиш в інтернеті.

Наталя – не перший блогер, що імітує відпочинок заради викриття. Тенденція на ролики, що показують, якими фальшивими можуть бути соціальні медіа, зародилася на YouTube ще у 2018 році.

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