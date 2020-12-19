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McCartney III: слухайте новий альбом Пола Маккартні

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Слухайте новий альбом Пола Маккартні - фото 1
Слухайте новий альбом Пола Маккартні

Британський музикант Пол Маккартні випустив свій 18 студійний альбом "McCartney III". Платівка стала продовженням його попередніх записів "McCartney" і "McCartney II" 1970 і 1980 року відповідно. Оформлення для обкладинки нового релізу придумав американський художник Ед Рушей.

До нового альбому Пола Маккартні увійшли 11 композицій. Слухайте їх онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

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"Я жив тихим карантинним життям у себе на фермі та щодня працював у студії. Мені треба було записати деяку музику до фільму. З цим я покінчив досить швидко і почав думати, що ж робити далі. Я почав відкопувати якісь начерки пісень, які накопичилися у мене, і накладати на мелодію один шар інструментів за іншим. Так, просто для себе, навіть не думаючи, що це все може вирости в альбом. І ближче до кінця мене раптом осінило: "Стривай, адже це виходить альбом McCartney. Я тут граю на всіх інструментах, точно так само, як я це робив на McCartney I і McCartney II", – розповідає Маккартні.

Пол Маккартні – McCartney III: слухайте новий альбом музиканта

Послухати альбом Пола Маккартні можна на Spotify, Apple Music і YouTube Music.

Раніше Пол Маккартні взяв інтерв'ю у Тейлор Свіфт для журналу Rolling Stone. Співачка розповіла йому про свій невідомий псевдонім, під яким вона працювала над піснею "This Is What You Came For" для Келвіна Гарріса і Ріанни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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