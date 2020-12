McCartney III: слухайте новий альбом Пола Маккартні

Британський музикант Пол Маккартні випустив свій 18 студійний альбом "McCartney III". Платівка стала продовженням його попередніх записів "McCartney" і "McCartney II" 1970 і 1980 року відповідно. Оформлення для обкладинки нового релізу придумав американський художник Ед Рушей.

До нового альбому Пола Маккартні увійшли 11 композицій. Слухайте їх онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

"Я жив тихим карантинним життям у себе на фермі та щодня працював у студії. Мені треба було записати деяку музику до фільму. З цим я покінчив досить швидко і почав думати, що ж робити далі. Я почав відкопувати якісь начерки пісень, які накопичилися у мене, і накладати на мелодію один шар інструментів за іншим. Так, просто для себе, навіть не думаючи, що це все може вирости в альбом. І ближче до кінця мене раптом осінило: "Стривай, адже це виходить альбом McCartney. Я тут граю на всіх інструментах, точно так само, як я це робив на McCartney I і McCartney II", – розповідає Маккартні.

Пол Маккартні – McCartney III: слухайте новий альбом музиканта

Послухати альбом Пола Маккартні можна на Spotify, Apple Music і YouTube Music.

Раніше Пол Маккартні взяв інтерв'ю у Тейлор Свіфт для журналу Rolling Stone. Співачка розповіла йому про свій невідомий псевдонім, під яким вона працювала над піснею "This Is What You Came For" для Келвіна Гарріса і Ріанни.

