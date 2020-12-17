Ця актриса зіграє Вітні Х'юстон у біографічному фільмі

Головну роль в біографічній драмі про життя відомої в усьому світі співачки Вітні Х'юстон виконає британська актриса Наомі Екі.

Наомі Екі знімалася у франшизі "Зоряні війни" і є лауреатом кінопремії BAFTA за роль в комедійній драмі "Кінець їб***го світу".

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Кар'єра дівчини почалася з популярного фантастичного серіалу "Доктор Хто". Її дебют припав на епізод "Обличчя ворона" (Face the Raven). Безперечно, зйомки в біографічному фільмі про Х'юстон стануть однією з найважливіших робіт Екі. "Ми провели значну частину року в пошуках актриси, яка могла зіграти Вітні Х'юстон. Наомі Екі вражала нас на кожному етапі процесу", – поділилася враженнями режисер фільму Стелла Меггі. За її словами, Екі вдалося передати глобальний образ сценічної зірки, вміло поєднуючи його з людяністю і тонким відчуттям світу. Актриса змогла зачепити всіх, хто займався підбором акторського складу.

Байопік "Я хочу з кимось танцювати" планують випустити до Дня Подяки в 2022 році. Крім Стелли Меггі, над стрічкою буде працювати Ентоні Маккарті, автор сценарію фільму "Богемська рапсодія", в якому розповідається історія групи Queen. Також у створенні фільму візьме участь компанія Вітні Х'юстон. Зокрема повідомляється про надання дозволу використовувати записи голосу відомої співачки.

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