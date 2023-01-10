У Довженко-Центрі засканували сотні українських давніх мультфільмів (відео)

У Довженко-центрі продовжують працювати над тим, щоб повернути українське звучання класичним вітчизняним мультфільмам. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Кінолабораторія Довженко-Центру сканує мультфільми, які зберігаються у Фільмофонді. Ці українські версії анімації доступні до перегляду.

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Переглянути усі доступні анімації можна за ЦИМ посиланням.

Більшість мультфільмів триває по кілька хвилин – у середньому від 5 до 15 хвилин. Також є україномовна версія повнометражного мультфільму "Острів скарбів", який триває понад півтори години.

Дивитися мультфільм "Як Їжачок та Ведмежа міняли небо":

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