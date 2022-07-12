Український мультфільм "Мавка" покажуть у понад 8 франкомовних країнах

Компанія "Universal Pictures Content Group" стане прокатником мультфільму "Мавка" у франкомовних країнах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці виходу в прокат української анімації!

Відомо, що Universal Pictures Content Group придбали повний пакет прав на показ українського мультфільму "Мавка". Про це повідомляють у FILM.UA Group.

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"Мавку" покажуть у Франції та усіх франкомовних країнах – Бельгії, Канаді, Швейцарії, Люксембурзі, Монако, франкомовній Африці тощо.

Окрім кінотеатрального прокату, згодом відбудеться вихід на VOD-платформи, випуск DVD та показ на телебаченні.

Наразі права на показ "Мавки" є у понад 20 країн. Компанія зазначає, що продовжить працювати над тим, щоб анімацію побачили всюди, де це буде можливо.

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