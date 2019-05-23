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Гра престолів: скільки персонажів загинули за всі вісім сезонів
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Фінальна серія останнього сезону вийшла на екрани на початку тижня, але це не означає, що про нього перестануть говорити. Закордонні ЗМІ уже закінчили готувати ілюстрований гід по смертях у "Грі престолів". Кількість жертв вас однозначно вразить.
Загалом, за всі вісім сезонів у серіалі загинули 6887 персонажів, включаючи повсталих мерців і тварин.
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Найбільше смертей припало на Вінтерфелл – 3709 убитих. Замок Старків потіснив Королівську Гавань і землі за Стіною.
Найсмертоноснішим виявився Дрогон – він спалив 1426 персонажів. До 8 сезону він змагався з Серсеєю Ланністер, але після Битви за Вінтерфелл її місце посіла Ар'я Старк.
Смерть персонажів зараховувалася, тільки якщо вони були вбиті на екрані або їх загибель підтвердили живі. Всі герої розмістилися відповідно до рівня важливості: від головних до масовки.
Журналістка й ілюстратор Шеллі Тан, яка готувала гід, розповіла, що для підрахунку їй було необхідно переглянути кожен епізод серіалу по чотири рази. Також вона зізналася, що кількість загиблих у битві з Королем Ночі може бути неточною, тому що серія дуже темна.
Під головними і другорядними персонажами є значки, що вказують на знаряддя вбивства: меч, предмети побуту, вогонь і т. д.
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