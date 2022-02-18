Математики розв'язали легендарну задачу, якій майже 2500 років

Науковці змогли вирішити стародавнє завдання про "квадратуру кола", яке вигадав грецький математик Анаксагор близько 450 року до н. е. Авторами рішення стали Андраш Мате та Олег Піхурко з Йоркського університету та Джонатан Ноель з Університету Вікторії.

Так, суть задачі полягає у тому, аби з'ясувати, чи можна за допомогою циркуля та лінійки побудувати квадрат, площа якого дорівнює заданому колу, пише Quantamagazine.

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Учені перетворили коло в квадрат, розрізавши його на частини. Коло довелося поділити на не більше, ніж 1050 частин. Але на той момент це було неможливо довести через відсутність можливості візуалізації. На цей раз процес розв'язання задачі математикам вдалося показати візуально.

У 1882 році німецький математик Фердинанд фон Ліндеманн довів, що розв'язання квадратури кола неможливе за допомогою класичних інструментів. А в 1925 році польсько-американський математик Альфред Тарський змінив правила завдання, завдяки яким коло можна перетворити на квадрат, розрізавши його на кінцеву кількість частин, які можна було б перемістити по площині і зібрати на квадрат тієї ж площі.

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