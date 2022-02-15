У Тихому океані зафіксували найнебезпечнішу гігантську хвилю-вбивцю

Гідрографи підтвердили, що у листопаді 2020 року з нізвідки виникла дивна хвиля, що підняла самотній буй біля узбережжя Британської Колумбії на висоту 17,6 метра. Стіна води заввишки у 4-поверховий будинок була підтверджена як найекстремальніша хвиля-вбивця з коли-небудь зареєстрованих.

Як пише ScienceAlert, протягом століть хвилі-вбивці вважалися просто морським фольклором. Тільки 1995 року цей міф став реальністю. Тоді хвиля заввишки майже 26 метрів раптово накрила нафтову бурову платформу приблизно за 160 км від узбережжя Норвегії.

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Цікаво. Вважається, що така виняткова подія відбувається лише раз на 1300 років. І якби буй не встановили, ми могли б ніколи не дізнатися, що це сталося.

З того часу були зареєстровані ще десятки хвиль подібного типу (деякі навіть в озерах), і хоча та, що вийшла на поверхню біля узбережжя Британської Колумбії, не була найвищою, її відносний розмір порівняний з хвилями навколо неї був безпрецедентним.

Хвиля-вбивця – це будь-яка хвиля, що більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль. Хвиля Драупнера, наприклад, мала висоту 25,6 метра, тоді як її сусіди були висотою лише 12 метрів. А ось хвиля Уклулета (біля узбережжя Британської Колумбії) була майже втричі більша за свої аналоги.

У пропорційному відношенні хвиля Уклулета, ймовірно, є найекстремальнішою з будь-коли зареєстрованих хвиль-вбивць, – говорить фізик Йоханнес Геммріх з Університету Вікторії.

Сьогодні дослідники ще намагаються з'ясувати, як формуються хвилі-вбивці, щоб ми могли краще передбачити, коли вони виникнуть. Це включає вимірювання хвиль-вбивць у режимі реального часу, а також запуск моделей у міру того, як їх підганяє вітер.

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