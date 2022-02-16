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Чоловік побудував піраміду з яєць і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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Чоловік побудував піраміду з яєць - фото 1
Чоловік побудував піраміду з яєць / guinnessworldrecords

Ентузіаст з Ємену Мохаммед Мукбель встановив новий гравітаційний рекорд. Він збудував вежу з чотирьох яєць.

Як йдеться на сайті Guinness World Records, Мохаммед Мукбель встановив 4 яйця одне на одне. Це визнано найбільшою у світі пірамідою з яєць. Так він побив свій торішній рекорд, коли він склав піраміду із трьох яєць.

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Це потребує величезного терпіння, зосередженості та спокою. Я навіть сказав би, що це пов'язано з фізикою та технікою, – розповів рекордсмен.

За словами Мохаммеда, найважчим є пошук центру ваги кожного яйця через його унікальну форму та текстуру.

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