МастерШеф Професіонали 2 сезон 20 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 11 липня, вийшов новий 20 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 20 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема.

МастерШеф Професіонали 2 сезон 19 випуск: дивитись онлайн

Випуск 20: Спокутування кулінарних гріхів

У 20 випуску МастерШеф професіонали будуть дегустувати класичні для нашого харчопрому десерти. Нагадаємо, у минулому випуску три команди готували торти родом із дитинства (Ключик, П'яну вишню, Празький). Однак особливість була в тому, що всі смаколики мали бути зроблені без додавання цукру та меду. Цікаво, кому з учасників проєкту вдасться здивувати суддів неймовірним смаком "здорових" тортів? А для кого улюблені багатьма десерти з дитинства принесуть чорний фартух? Це буде справжній "солодкий" вирок низькокалорійним тортам!

20 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 11.07.2020

Найскладніший конкурс – зазирнути у вічі своїй слабкості

Щодня учасники намагалися переступати через себе, гідно приймали виклики суддів і самовдосконалювалися. Але успіху без помилок не буває! Головне вчасно визнати поразку та винести правильний урок. Тому учасники виправлятимуть промахи, яких припустилися впродовж усієї роботи на цій кухні.

Під темними коробками-загадками кулінарів чекатимуть: страва для Бетмена, інтертеймент, мікрохвильова піч, батончик Mars, ненависні продукти Ектора, рулетка. Як ви думаєте, кому яка коробка дістанеться? І чи зможуть кулінари виправити помилки минулого та піднятися в очах суддів?

Битва чорних перетвориться в кулінарне побоїще

Претендентам на виліт буде ой як несолодко! Адже за крок до фіналу суддівська трійка не дасть їм спуску. На черговій битві чорних аутсайдерам доведеться пройти чотири найскладніші конкурси за історію сезону.

Цього разу шоу МастерШеф покинув... (інформація доповнюється)

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