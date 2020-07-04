МастерШеф Професіонали 2 сезон 19 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 4 липня, вийшов новий 19 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 19 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема.

МастерШеф Професіонали 2 сезон 18 випуск: дивитись онлайн

Випуск 19: Ковбасний поєдинок

У 19 випуску МастерШеф професіонали будуть виконувати незвичайні завдання від суддів. У конкурсі із ковбасками вся увага буде прикута до Юлії Жигуліної та до її еротичного перформансу за поверхнею. А от до битви чорних приєднається сама Ольга Мартиновська та готуватиме разом із номінантами на виліт!

19 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 04.07.2020

Кулінарне еротик-шоу на мінімалках

У розпалі одне із найважчих випробувань шоу – ковбасні бої. Двом командам потрібно за дві години приготувати меню із 5 видів домашніх ковбас, гарніри до них, а також соуси. Чи зможуть шеф-кухарі здивувати профі з ковбасного світу неймовірним смаком своїх страв? Справжньою зіркою стане Юлія Жигуліна, яка настільки майстерно начинятиме ковбаски, що зіб'є з пантелику чоловічу половину кухні. Ба більше, її почесно нагородять титулом "Головна пихачка ковбаси". Проте одним еротичним кулінарним шоу ситий не будеш…

Битва чорних: вишукані десерти з інгредієнтів для борщу

Судді приготували для чорних фартухів справжню кулінарну головоломку. На стелажах кожен кухар зможе знайти той продукт, який ми звикли бачити в закусках, салатах чи основних стравах: буряк, ріпу, корінь петрушки, капусту, картоплю.

На битві чорних номінанти на виліт боротимуться зі стереотипами та готуватимуть із цих інгредієнтів десерти! Ви переконаєтеся, що звичні продукти можуть по-іншому смакувати. А допоможе в цьому нелегкому завданні Ольга Мартиновська, яка на власному прикладі покаже: немає нічого неможливого!

Читайте також: Усі деталі про МастерШеф Професіонали 2020