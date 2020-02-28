МастерШеф Професіонали 2020: дата, коли вийде 2 сезон кулінарного шоу

Телеканал СТБ продовжив улюблене кулінарне шоу мільйонів глядачів на новий сезон. Вже відомо, коли стартує 2 сезон, у якому за першість змагатимуться не аматори, а справжні кулінарні гуру. Читайте далі та дізнайтеся, коли дивитися "МастерШеф: Професіонали 2".

Кулінарне шоу "МастерШеф" з учасниками-професіоналами стартує на екранах уже 29 лютого 2020. У новому сезон за першість змагатимуться не звичайні кулінарні любителі, а справжні майстри своєї справи. Боротьба буде пекельна!

І ще: Ектор Хіменес-Браво переходить на українську мову: заява зірки МастерШефа

Коли: 29 лютого (субота) о 19:00

(субота) о Де: СТБ

Кількість випусків: 18 епізодів

​Дивіться щосуботи ввечері нові випуски 2 сезону смачного шоу "МастерШеф: професіонали" з новими талановитими учасниками! Серед суддів, які оцінюватимуть роботу учасників, будуть Ектор Хіменес-Браво, Оля Мартиновська та Володимир Ярославський.

Різниця у роботи команди МастерШеф над сезоном аматорів та сезоном профі є. Це підтверджує керівник проєкту Андрій Пишний: "Відмінності є. Адже самі люди, які приходять на шоу, мають різний рівень кулінарних вмінь. Професіонали – це люди з індустрії, вони знаються на кулінарії дуже добре. Тож для професіоналів ми добираємо завдання, в яких лежить кулінарний виклик, експеримент, шукаємо щось нове або зазіхаємо на найсміливіші кулінарні тренди. З аматорами по-іншому формуємо стратегію конкурсів, адже основне завдання аматора – стати професіоналом в кулінарії".

До теми: Холостяк 2020: дата, коли стартує ювілейний 10 сезон реаліті