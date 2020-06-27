МастерШеф Професіонали 2 сезон 18 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 27 червня, вийшов новий 18 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 18 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема.

МастерШеф Професіонали 2 сезон 17 випуск: дивитись онлайн

Випуск 18: Битва чорних всуху

У 18 випуску МастерШеф професіонали будуть боротися за можливість залишитися у проєкті й отримати мільйон гривень призових. Нагадаємо, що перед учасниками битви чорних стоїть дуже і дуже непросте завдання. Вони повинні приготувати страву, яку опісля повністю позбавлять вологи, аби перетворити її на напівфабрикат на кшталт відомої усім локшини. Після цього судді заллють висушені страви окропом, аби виявити, хто зумів упоратися з надскладним завданням.

18 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 27.06.2020

Дві кухні й одна барикада: учасники готують підробки страв своїх колег

Після того, як визначиться, хто покине кухню МастерШеф, учасники знову стануть жертвами винахідливих суддів. Для наступного завдання на улюбленій кухні українців звели додаткову стіну. Попахує "Грою престолів". Учасники уже традиційно поділяться на дві команди, аби готувати страви у рамках абсолютної секретності.

Їм доведеться добряче попітніти та використати не одну техніку. Все це для того, аби добряче заплутати команду суперника. Власне дегустувати страви будуть самі учасники. Після ласування їм потрібно буде точнісінько повторити те, що вони пробували. Тож, чи зможуть претенденти на перемогу перехитрувати один одного та подарувати опонентам чорні фартухи? Дивіться у новому випуску МастерШеф.

А ще на прихильників кулінарного шоу очікує несподіванка. Долучайтесь до прямого ефіру після випуску о 21:30 на сторінці МастерШеф в інстаграмі. У гостях у Ектора буде Ольга Мартиновська.

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