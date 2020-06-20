МастерШеф Професіонали 2 сезон 17 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 20 червня, вийшов новий 17 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 17 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема.

МастерШеф Професіонали 2 сезон 16 випуск: дивитись онлайн

Випуск 17: Битва сезонів

У 17 випуску МастерШеф професіонали будуть змагатися у легендарній битві! Учасники першого сезону мають намір серйозно нашкодити конкурсантам і поставлять їм дійсно складні задачі: здивувати приготуванням нелюбих продуктів, до яких вони самі навіть не торкаються. У списку складних інгредієнтів опинилися: річкова риба, морська та брюссельська капусти, пастернак, оливки тощо.

17 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 20.06.2020:

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Довідайтеся подробиці сенсаційної новини: Катя Яблонська працює над спільним проєктом із переможцем 1 сезону Пашею Серветником.

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