На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
МастерШеф Celebrity 1 сезон – дивіться 1 і 2 випуск кулінарного шоу
-
- 61
12 червня відбулася прем'єра шоу МастерШеф Celebrity! 1 сезон обіцяє показати, на що здатні українські зірки на кухні. Дивіться онлайн 1 і 2 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
На нас очікує абсолютно нове кулінарне шоу, яке однозначно сподобається усім. Воно й не дивно, адже МастерШеф Celebrity збере на кухні українських зірок, які покажуть, наскільки вони вправні у кулінарії. Суддєю залишається Ектор Хіменес-Браво, а складе йому компанію ведучий Дмитро Танкович.
Це цікаво: МастерШеф Професіонали 3: хто переміг у кулінарному шоу 2021 року
У першому сезоні МастерШеф Celebrity зірки вражатимуть суддів своїми кулінарними талантами. Гарантуємо, що буде не лише дуже гаряче, а й надзвичайно весело. Тож не проґавте можливість поглянути, чи справляться ваші кумири зі звичними кухонними девайсами та процесами.
1 випуску МастерШеф Celebrity – дивитися онлайн від 12.06.2021
"Це не вітер, це Оля Полякова"
Сьогодні за звання найкращих змагатимуться дві команди прекрасних жінок. У червоних фартухах блондинки – Ольга Полякова, Аліна Гросу та TAYANNA. У синіх – Надія Мейхер, Даша Астаф'єва й Ольга Цибульська. Дівчата рішуче налаштовані на перемогу, але отримає головний приз – пательню з емблемою – тільки одна команда.
Завдання із зірочкою: приготувати різотто
Різотто – це італійська класика, яку всі знають і люблять. Однак у такому масштабному кулінарному проєкті не буває настільки простих завдань! Кожна учасниця буде займатися одним етапом. Першу чекає неприємний сюрприз – миска з сумішшю з круп, яку потрібно буде перебрати та відокремити рис від всього іншого. Зірки шоу-бізнесу ненадовго стануть Попелюшками. На другому і третьому етапах останні дві учасниці продовжать готувати страву. Дивіться, як Оля Полякова командує Аліною Гросу та ганяє її в комору, а Даша Астаф'єва подає локшину на собі. Такого ви точно не побачите ніде!
Кулінарний крокодил
У другому конкурсі дівчатам знадобляться їхні акторські здібності. Вони зіграють в кулінарного "крокодила" – аналог популярної гри, яку люблять і дорослі, і діти. Одна з учасниць команди має показати своїм колегам весь рецепт від початку до кінця за допомогою жестів. Як зобразити рисовий оцет, кукурудзяний крохмаль і кунжутну олію? І хто впорається з цим завданням краще – Даша Астаф'єва або TAYANNA?
12 червня нам одразу ж показали і другий випуск шоу. Тож не відходьте надто далеко, щоб побачити ще більше зірок на кухні МастерШеф Celebrity!
2 випуску МастерШеф Celebrity – дивитися онлайн від 12.06.2021
Спаринг брутальних м’ясників і чуттєвих кондитерів
Приготуйтеся до епічного змагання двох титанічних сил. Перша команда – брутальні, пристрасні та небезпечні королі м’яса. До складу цієї команди ввійдуть давно відомі та улюблені Костя Лайпаков, Алік Мкртчян і Владислав Цимбалюк. На другому боці рингу постануть вони – ніжні, чуттєві, творчі та такі ж повітряні як і їхні витвори мистецтва – кондитери. Катерина Пєскова, Катерина Яблонська та Єфим Кравченко об’єднають свої сили та попри свою ніжну натуру, спробують розгромити самовпевнених м’ясорубів!
Найстрашніший сон учасників
Одне з випробувань неабияк налякає учасників, адже їм буде необхідно зазирнути в очі темряві! Стіни темної кімнати неодноразово чули крики, верески та моління про допомогу учасників. Найбільше спогадів пов’язаних із цим місцем мала Катерина Пєскова. Дівчина заприсяглася, що одразу ж покине проєкт, якщо лише почує згадку про це моторошне місце. Однак жага до перемоги та подолання власних страхів змусять Катю переступити через бар’єри та зазирнути в очі своїй фобії! Чи вдасться їй зосередитися на завданні та знайти необхідні продукти в кімнаті, повній небезпеки та неприємних сюрпризів?
Які пристрасті вируватимуть на кулінарній передовій? У кого з учасників виникне конфлікт, який зруйнує колишню дружбу? Хто погрожуватиме життю однієї з учасниць? І найголовніше: яка стихія виявиться переможною? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтеся у 2 випуску МастерШеф Celebrity!
Читайте також: Пост-шоу Холостяк 2021 розкрило, чи Міша та Аня – разом після 11 сезону
-
21:48OnePlus 9 Pro обійшов iPhone 12 у рейтингу камер DxOMark
-
21:1713 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48МастерШеф Celebrity 1 сезон – дивіться 1 і 2 випуск кулінарного шоу
-
20:21Lamborghini випустила фірмовий парфум для дому
-
19:51Як виявити дефіцит магнію в організмі: 5 сигналів, які подає організм
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:21У списку найбагатших людей Forbes новий лідер: хто обійшов Бернара Арно
-
18:45Гороскоп на 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:18Як зберегти зуби здоровими: британські стоматологи дали кілька корисних порад
-
17:49Ніколь Кідман керує елітним курортом у трейлері серіалу 9 ідеальних незнайомців: відео
-
17:18У США кит випадково проковтнув аквалангіста: на щастя, з ним усе гаразд
-
16:48Боно з U2 та Андреа Бочеллі виступили на відкритті Євро-2020: відео
-
16:21Лайфхак з маскою та олівцем здивував мережу (фото)
-
15:47Rolls-Royce показав унікальний годинник для власників кабріолетів Boat Tail
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:49У мережі показали, як може виглядати новий iPad mini 6: фото
-
14:20Зірка "Щоденників Вампіра" Ніна Добрев похизувалась гнучкістю у прозорій сукні
-
13:56Несподіваний офісний працівник розвеселив мережу (відео)
-
13:24Що таке афірмації: просте пояснення і приклади
-
12:54Синоптик попередила українців про похолодання
-
12:25Найспекотніші хіти літа: нові пісні червня для хорошого настрою
-
11:52Відьмак: з'явився тизер другого сезону серіалу
-
11:20Як обрати ідеальні джинси без примірки: крутий лайфхак
-
10:53Зваблива Демі Роуз розбурхала новими літніми фото (18+)
-
20:48МастерШеф Celebrity 1 сезон – дивіться 1 і 2 випуск кулінарного шоу
-
18:18Як зберегти зуби здоровими: британські стоматологи дали кілька корисних порад
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Найспекотніші хіти літа: нові пісні червня для хорошого настрою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 червня
-
08:20Погода в Україні 12 червня: де пройдуть дощі
- 11 червня
-
21:49Автовиробники замовчують реальні можливості електрокарів: дані масштабного дослідження
-
18:49Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України
-
15:48Експерти назвали 5 продуктів, які негативно впливають на стан вашої шкіри
-
12:51Відверті фото і Гордон на аватарці: хакери зламали Лесю Нікітюк
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 червня
-
07:20Погода в Україні 11 червня: прогноз на п'ятницю
- 10 червня
-
21:49Учені назвали одну хитрість, яка зробить тебе на 29% успішнішим серед жінок
-
18:48Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають
-
14:47"УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі
-
12:26Укрзалізниця потролила Усика через невдале фото
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня
- 09 червня
-
21:54Експерти назвали місяць, на який припадає пік популярності сексу на одну ніч
-
19:21Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
14:46Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською
-
12:20Джонні Деппу – 58 років: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня
-
07:20Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
- 08 червня
-
19:52Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні