МастерШеф Celebrity 1 сезон – дивіться 1 і 2 випуск кулінарного шоу

12 червня відбулася прем'єра шоу МастерШеф Celebrity! 1 сезон обіцяє показати, на що здатні українські зірки на кухні. Дивіться онлайн 1 і 2 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На нас очікує абсолютно нове кулінарне шоу, яке однозначно сподобається усім. Воно й не дивно, адже МастерШеф Celebrity збере на кухні українських зірок, які покажуть, наскільки вони вправні у кулінарії. Суддєю залишається Ектор Хіменес-Браво, а складе йому компанію ведучий Дмитро Танкович.

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У першому сезоні МастерШеф Celebrity зірки вражатимуть суддів своїми кулінарними талантами. Гарантуємо, що буде не лише дуже гаряче, а й надзвичайно весело. Тож не проґавте можливість поглянути, чи справляться ваші кумири зі звичними кухонними девайсами та процесами.

1 випуску МастерШеф Celebrity – дивитися онлайн від 12.06.2021

"Це не вітер, це Оля Полякова"

Сьогодні за звання найкращих змагатимуться дві команди прекрасних жінок. У червоних фартухах блондинки – Ольга Полякова, Аліна Гросу та TAYANNA. У синіх – Надія Мейхер, Даша Астаф'єва й Ольга Цибульська. Дівчата рішуче налаштовані на перемогу, але отримає головний приз – пательню з емблемою – тільки одна команда.

Завдання із зірочкою: приготувати різотто

Різотто – це італійська класика, яку всі знають і люблять. Однак у такому масштабному кулінарному проєкті не буває настільки простих завдань! Кожна учасниця буде займатися одним етапом. Першу чекає неприємний сюрприз – миска з сумішшю з круп, яку потрібно буде перебрати та відокремити рис від всього іншого. Зірки шоу-бізнесу ненадовго стануть Попелюшками. На другому і третьому етапах останні дві учасниці продовжать готувати страву. Дивіться, як Оля Полякова командує Аліною Гросу та ганяє її в комору, а Даша Астаф'єва подає локшину на собі. Такого ви точно не побачите ніде!

Кулінарний крокодил

У другому конкурсі дівчатам знадобляться їхні акторські здібності. Вони зіграють в кулінарного "крокодила" – аналог популярної гри, яку люблять і дорослі, і діти. Одна з учасниць команди має показати своїм колегам весь рецепт від початку до кінця за допомогою жестів. Як зобразити рисовий оцет, кукурудзяний крохмаль і кунжутну олію? І хто впорається з цим завданням краще – Даша Астаф'єва або TAYANNA?

12 червня нам одразу ж показали і другий випуск шоу. Тож не відходьте надто далеко, щоб побачити ще більше зірок на кухні МастерШеф Celebrity!

2 випуску МастерШеф Celebrity – дивитися онлайн від 12.06.2021

Спаринг брутальних м’ясників і чуттєвих кондитерів

Приготуйтеся до епічного змагання двох титанічних сил. Перша команда – брутальні, пристрасні та небезпечні королі м’яса. До складу цієї команди ввійдуть давно відомі та улюблені Костя Лайпаков, Алік Мкртчян і Владислав Цимбалюк. На другому боці рингу постануть вони – ніжні, чуттєві, творчі та такі ж повітряні як і їхні витвори мистецтва – кондитери. Катерина Пєскова, Катерина Яблонська та Єфим Кравченко об’єднають свої сили та попри свою ніжну натуру, спробують розгромити самовпевнених м’ясорубів!

Найстрашніший сон учасників

Одне з випробувань неабияк налякає учасників, адже їм буде необхідно зазирнути в очі темряві! Стіни темної кімнати неодноразово чули крики, верески та моління про допомогу учасників. Найбільше спогадів пов’язаних із цим місцем мала Катерина Пєскова. Дівчина заприсяглася, що одразу ж покине проєкт, якщо лише почує згадку про це моторошне місце. Однак жага до перемоги та подолання власних страхів змусять Катю переступити через бар’єри та зазирнути в очі своїй фобії! Чи вдасться їй зосередитися на завданні та знайти необхідні продукти в кімнаті, повній небезпеки та неприємних сюрпризів?

Які пристрасті вируватимуть на кулінарній передовій? У кого з учасників виникне конфлікт, який зруйнує колишню дружбу? Хто погрожуватиме життю однієї з учасниць? І найголовніше: яка стихія виявиться переможною? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтеся у 2 випуску МастерШеф Celebrity!

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