МастерШеф Професіонали 3: хто переміг у кулінарному шоу 2021 року

5 червня відбувся фінал популярного кулінарного шоу МастерШеф Професіонали 3. У ньому найсильніші з найсильніших боролися за звання найкращого шеф-кухаря, а також грошовий приз на втілення своєї мрії. Дізнайтеся, хто став переможцем у 3 сезоні шоу МастерШеф Професіонали.

До фіналу МастерШеф професіонали традиційно потрапили троє кухарів. Цього разу за можливість перемогти боролися Микола Люлько, Елеонора Баранова та Віктор Шайдецький. Суддями ж традиційно були Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Саме ця трійка й визначала, хто був гідний на звання переможця!

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У фіналі МастерШефа Професіонали троє претендентів на перемогу повинні були приготувати по кілька страв для суддів, щоб вразити їх. І найкраще з цим завданням впоралася Елеонора Баранова. Вона й стала переможницею МастерШеф Професіонали 3, здобувши не лише омріяний кубок, а й головний приз – 1 мільйон гривень!

Елеонора Баранова

Місто проживання: Київ

Київ Вік: 25 років

25 років Сімейний стан: незаміжня

Працювала переможниця проєкту шефинею в ресторані "Fish&Pussycat Sushi Bar" у центрі Києва. Кулінарією вона займається понад 10 років. Обожнює японську, мексиканську й індійську кухню. Також Елеонора входить у "Топот" – кулінарний проєкт, у якому шефи готують із тих продуктів, які знайдуть у поході. Наразі вона працює над своїм закладом разом з шеф-кухарем Микитою Силіним.

Елеонора написала на своєму інстаграмі: "3 місяці мовчання. 3 місяці підготовки. 3 місяці потоку нової інформації. І ось ми з Микитою Силіним уже на фінішній прямій. Позаду: планування кухні, створення концепту та меню, розробка фірмового стилю та вибір упаковки. Попереду: їжа, яку я дуже люблю, щасливі гості, ваші відгуки. Усіх чекаю. Деталі трішки згодом".

Вітаємо Елеонору Баранову з перемогою, а також чекає на відкриття власного ресторану. Як будете у Києві, не полінуйтеся заглянути у нього, щоб підтримати переможницю МастерШеф Професіонали 3!

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