МастерШеф 10 сезон 17 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

26 грудня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 17 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 17 випуску МастерШеф 10 сімці учасників буде нелегко. Судді проєкту – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський – приготували для них завдання, в результаті яких визначиться трійка фіналістів! Гайда дивитися передостанній випуск улюбленого кулінарного шоу України у цьому сезоні!

МастерШеф 10 сезон 16 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

МастерШеф 10 сезон 17 випуск: Боротьба за місця у суперфіналі

Сімка найкращих кулінарів-аматорів країни уже одягнула білосніжні кітелі та готова до найголовнішої битви у їхньому житті – за місце у суперфіналі та звання переможця проєкту. Вони стануть за плити нарівні з шефами й готуватимуть вишукані ресторанні страви, які й вирішать їхню долю на МастерШефі 10 сезон. Підтримуватимуть їх у цьому ті, хто кілька місяців прокидався з ними, вчив рецепти, йшов пліч-о-пліч і разом із ними розвивав кулінарний талант – учасники ювілейного сезону проєкту!

17 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 25.12.2020

Подорож у часі: назад у кастинг

Півфіналісти у 17 випуску повернуться у минуле, щоб замислитися про своє майбутнє. Під коробками-загадками на кожного очікуватиме той набір продуктів, з яким він прийшов на кастинг популярного кулінарного шоу. Але відтоді пройшло багато часу – кухарі стали майстернішими та досвідченішими. Тому перше суддівське завдання – приготувати кардинально інші страву з тих продуктів, з яких вони готували свою першу страву на кухні МастерШеф. Випробування надзвичайно складне, адже учасникам потрібно показати, чого вони навчилися за період перебуваннях у стінах проєкту. Кому не вдасться цього зробити, той не матиме можливості продовжити битву за звання найкращого кулінара-аматора.

Місія № 1: спокутувати гріхи минулого

У другому ж конкурсі на них очікують випробування, через які учасники ледь не втратили можливість продовжити участь на проєкті. А ви вже здогадалися, що очікує на учасників? Найгучніші провали, помилки, за які аматорам було соромно та які ледь не стали для них фатальними:

іспит на знання класичних страв;

паніка на командних випробуваннях;

найдешевші продукти.

Чи зможуть кулінари-аматори подолати свої страхи? І хто потрапить до суперфіналу? Дізнаєтеся у 17 випуску МастерШеф 10!

У 17 випуску МастерШеф 10 до суперфіналу потрапили... інформація оновлюється

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