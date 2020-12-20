МастерШеф 10 сезон 16 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

19 грудня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 16 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 16 випуску МастерШеф 10 вісімці учасників буде нелегко. Судді проєкту – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський – приготували для двох команд завдання, яке вимагатиме від них максимальної сили, концентрації та застосування всіх кулінарних навичок. Такий собі своєрідний іспит перед фіналом, який вони складатимуть дуже поважним гостям.

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Ці люди, як ніхто інші, знаються на їжі та суворих законах кухні. Здогадалися, про кого йде мова? Не будемо довго тягнути інтригу. На міцність аматорів випробовуватимуть учасники 2 сезону Мастер Шеф Професіонали. Конкурс обіцяє бути дуже напруженим!

16 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 19.12.2020

Сині та червоні під керівництвом своїх капітанів – Марини Кобчук і Марії Кривенко – дивуватимуть профі стравами з м'яса. Адже на них має добре знатися кожен шеф! Ба більше, на м'ясі можна з легкістю проколотися, зробивши помилку. Кожна команда проєкту має розробити та приготувати по 10 страв із різних видів м'яса. Чи зможуть аматори приготувати страви ресторанного рівня, а не стейк із картопляним пюре? І головне: чи вистачить їм рук, аби втілити в життя задумане меню?

Друге випробування перед останньою битвою чорних у програмі буде індивідуальним, а це означає: кулінари не залежатимуть один від одного та отримають змогу показати, на що вони справді спроможні. Кожен з учасників самостійно придумає страву, якою дивуватиме суддів. Але з однією умовою: з-поміж восьми продуктів потрібно обрати зірку страви. Гребінці, ліверна ковбаса, шоколад… Який інгредієнт кому дістанеться – вирішувати переможцю попереднього конкурсу. Цікаво, чи справедливим буде розподіл? І найголовніше: яку умову, що змінить хід конкурсу, судді приховали від кулінарів?

У 16 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинула Марина.

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