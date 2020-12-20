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МастерШеф 10 сезон 16 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
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19 грудня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 16 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
У 16 випуску МастерШеф 10 вісімці учасників буде нелегко. Судді проєкту – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський – приготували для двох команд завдання, яке вимагатиме від них максимальної сили, концентрації та застосування всіх кулінарних навичок. Такий собі своєрідний іспит перед фіналом, який вони складатимуть дуже поважним гостям.
МастерШеф 10 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
МастерШеф 10 сезон 16 випуск: ображений Толік, сирі страви і злиття конкурентів
Ці люди, як ніхто інші, знаються на їжі та суворих законах кухні. Здогадалися, про кого йде мова? Не будемо довго тягнути інтригу. На міцність аматорів випробовуватимуть учасники 2 сезону Мастер Шеф Професіонали. Конкурс обіцяє бути дуже напруженим!
16 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 19.12.2020
Сині та червоні під керівництвом своїх капітанів – Марини Кобчук і Марії Кривенко – дивуватимуть профі стравами з м'яса. Адже на них має добре знатися кожен шеф! Ба більше, на м'ясі можна з легкістю проколотися, зробивши помилку. Кожна команда проєкту має розробити та приготувати по 10 страв із різних видів м'яса. Чи зможуть аматори приготувати страви ресторанного рівня, а не стейк із картопляним пюре? І головне: чи вистачить їм рук, аби втілити в життя задумане меню?
Друге випробування перед останньою битвою чорних у програмі буде індивідуальним, а це означає: кулінари не залежатимуть один від одного та отримають змогу показати, на що вони справді спроможні. Кожен з учасників самостійно придумає страву, якою дивуватиме суддів. Але з однією умовою: з-поміж восьми продуктів потрібно обрати зірку страви. Гребінці, ліверна ковбаса, шоколад… Який інгредієнт кому дістанеться – вирішувати переможцю попереднього конкурсу. Цікаво, чи справедливим буде розподіл? І найголовніше: яку умову, що змінить хід конкурсу, судді приховали від кулінарів?
У 16 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинула Марина.
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