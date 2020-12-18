Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото

Проєкт Холостячка 2020 дійшов до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 18 грудня, ми дізналися ім'я переможця реаліті. Кому ж Ксенія Мішина сказала заповітне "так"? У фіналі шоу залишилися Саша та Олексій, і саме вони боролися за серце красуні. До вашої уваги біографія та особисті фото Саші Еллерта.

Олександр Еллерт – біографія учасника Холостячка 2020

Вік : 34 роки

: 34 роки Знак зодіаку : Скорпіон

: Скорпіон Місто : Київ

: Київ Робота : Автор жартів у "Студія Квартал-95", ведучий різних корпоративних заходів

: Автор жартів у "Студія Квартал-95", ведучий різних корпоративних заходів Захоплення : Черпає натхнення від усього навколо і не має одного конкретного хобі

: Черпає натхнення від усього навколо і не має одного конкретного хобі Інстаграм : ellert_a

: ellert_a Фейсбук: Александр Эллерт

У нього є донька Еля. Зараз дочці 12 років. Вона часто залишається з батьком, і вони разом подорожують.

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Саша був одружений двічі. Зі своєю першою дружиною познайомився в студентстві. У них були дуже романтичні стосунки, які привели пару до РАЦСу. Але вже за два роки спільного проживання вони зрозуміли: у них різні погляди на життя. Олександр обожнював активний відпочинок і метушню, а ексдружина його в цьому не підтримувала. Тому пара прийняла рішення розлучитися.

Другу дружину Олександр Еллерт зустрів через сім років після розлучення. Усе почалося з дружби й нею й закінчилося. Після певного періоду стосунків пара зрозуміла: друзі з них куди кращі, ніж чоловік та дружина.

Від першого шлюбу в чоловіка є 12-річна донечка Еля. Попри те, що Олександр розлучився з мамою дівчинки, йому вдалося найти спільну мову з Елею. Вони разом подорожують, проводять вихідні та пізнають світ. Ба більше, Еля знає всіх друзів свого тата та прекрасно з ними ладить. До речі, дівчинка пише свою власну книгу коміксів, а тато в майбутньому планує її видати.

Шлях Саші на проєкті

Комік згадує: коли дізнався, хто саме стане головною героїнею романтичного реаліті, у соціальних мережах почав записувати жартівливі сторіз. Так вони заочно й познайомилися. Олександр Еллерт готовий боротися за серце та увагу Холостячки. Позаочі жартує, що Ксенія була Мішиною, а стане Сашиною. До речі, його друг і сценічний колега Андрій Рибак також узяв участь у реаліті. Цікаво, чи не посварить двох друзів героїня?

Запам'ятався Еллерт неоднозначною поведінкою, яка все ж інтригувала, та гарними жестами, цікавими й романтичними побаченнями. Заради Ксенії Саша навчився танцювати й подолав страх висоти, літаючи у небі, а ще познайомив Ксенію зі своєю донькою та знає рідних Мішиної – сина та батька.

Фото Саші та Ксенії

Найкращі фото Саші з Instagram

Джерело всіх фото: https://www.instagram.com/ellert_a/

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