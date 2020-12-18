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Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото

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Саша у фіналі шоу Холостячка 2020 - фото 1
Саша у фіналі шоу Холостячка 2020

Проєкт Холостячка 2020 дійшов до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 18 грудня, ми дізналися ім'я переможця реаліті. Кому ж Ксенія Мішина сказала заповітне "так"? У фіналі шоу залишилися Саша та Олексій, і саме вони боролися за серце красуні. До вашої уваги біографія та особисті фото Саші Еллерта.

Олександр Еллерт – біографія учасника Холостячка 2020

  • Вік: 34 роки
  • Знак зодіаку: Скорпіон
  • Місто: Київ
  • Робота: Автор жартів у "Студія Квартал-95", ведучий різних корпоративних заходів
  • Захоплення: Черпає натхнення від усього навколо і не має одного конкретного хобі
  • Інстаграм: ellert_a
  • Фейсбук: Александр Эллерт

У нього є донька Еля. Зараз дочці 12 років. Вона часто залишається з батьком, і вони разом подорожують.

І ще: Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні

Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439791

Саша був одружений двічі. Зі своєю першою дружиною познайомився в студентстві. У них були дуже романтичні стосунки, які привели пару до РАЦСу. Але вже за два роки спільного проживання вони зрозуміли: у них різні погляди на життя. Олександр обожнював активний відпочинок і метушню, а ексдружина його в цьому не підтримувала. Тому пара прийняла рішення розлучитися.

Другу дружину Олександр Еллерт зустрів через сім років після розлучення. Усе почалося з дружби й нею й закінчилося. Після певного періоду стосунків пара зрозуміла: друзі з них куди кращі, ніж чоловік та дружина.

Від першого шлюбу в чоловіка є 12-річна донечка Еля. Попри те, що Олександр розлучився з мамою дівчинки, йому вдалося найти спільну мову з Елею. Вони разом подорожують, проводять вихідні та пізнають світ. Ба більше, Еля знає всіх друзів свого тата та прекрасно з ними ладить. До речі, дівчинка пише свою власну книгу коміксів, а тато в майбутньому планує її видати.

Шлях Саші на проєкті

Комік згадує: коли дізнався, хто саме стане головною героїнею романтичного реаліті, у соціальних мережах почав записувати жартівливі сторіз. Так вони заочно й познайомилися. Олександр Еллерт готовий боротися за серце та увагу Холостячки. Позаочі жартує, що Ксенія була Мішиною, а стане Сашиною. До речі, його друг і сценічний колега Андрій Рибак також узяв участь у реаліті. Цікаво, чи не посварить двох друзів героїня?

Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439790

Запам'ятався Еллерт неоднозначною поведінкою, яка все ж інтригувала, та гарними жестами, цікавими й романтичними побаченнями. Заради Ксенії Саша навчився танцювати й подолав страх висоти, літаючи у небі, а ще познайомив Ксенію зі своєю донькою та знає рідних Мішиної – сина та батька.

Фото Саші та Ксенії

Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439802
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439804
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439800
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439801
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439803
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439805

Найкращі фото Саші з Instagram

Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439793
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439795
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439797
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439796
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439798
Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото - фото 439799
Джерело всіх фото: https://www.instagram.com/ellert_a/

Читайте також: Холостячка 2020: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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