МастерШеф 10 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

5 грудня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 14 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 14 випуску МастерШеф 10 на битві чорних фартухів учасникам шоу потрібно було приготувати по одній авторській страві, які розробили судді проєкту – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. Учасникам потрібно буде буквально до дрібниць повторити їх. Просто потрібно було довести свою майстерність.

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МастерШеф 10 сезон 14 випуск: меню для Тіни Кароль

На конкурс чорних фартухів у 14 випуску потрапили тільки дівчата: Мірра Борисова, Марина Шмалько, Ірина Маленко і Марина Кобчук. А судді одягли свої кітелі, щоб готувати паралельно з любителями. За умовами конкурсу, три професіонали готували три страви, – Ектор, Володимир і Ольга спеціально для цього розробили свої авторські і дуже складні страви, – а учасники повинні були відтворити їхні точні копії.

На це завдання судді відвели самі собі 45 хвилин, а аматорам – 1 година 15 хвилин. Чорним, за умовами конкурсу, можна було ризикнути і повторити всі три страви суддів, а можна й одну – головне, щоб вона не була гірша за оригінал.

14 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 05.12.2020

Готувати учасники та судді почали одночасно. Ольга Мартиновська готувала ескалоп з фуа-грою в соусі і карпаччо з інжиру. Володимир Ярославський – ростбіф з йоркширським пудингом і нутом. Ектор – баклажан з тофу, соусом з сичуанського перцю і рисом. Марина Кобчук готувала за рецептами Ектора і Володимира. Вона єдина змогла вдало повторити відразу дві складних страви! Ірина Маленко і Мірра Борисова копіювали блюдо Ольги Мартиновської, і результати їхніх старань також здивували суддів своїми смаками.

Крім цього, кулінарам потрібно було здивувати спеціальну гостю – Тіну Кароль, розробивши меню на цілий тиждень, дотримуючись непростих правил, адже артистка дотримується кето-дієти. За дві години учасники, які розділилися на дві команди, склали меню на сім днів (всього 21 страва) та зробили заготовки. Дієта Кароль базується на збалансуванні жирів натурального походження, білків та клітковини без вуглеводів. Потім зірка обрала по три страви з меню кожної команди та обрала переможців. Перемога дісталася команді синіх.

У 14 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинула Марина Шмалько.

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