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Холостячка 2020: дивитись онлайн 6 випуск шоу з Ксенією Мішиною
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На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн шостий епізод від 27 листопада.
У 6 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина вирішила усіх учасників познайомити зі своїм сином Платоном. Чи зможуть хлопці знайти спільну мову з найдорожчим для холостячки чоловіком? 31-річна акторка вірить, що знайде супутника для життя на проєкті.
Холостячка 6 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 27.11.2020
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Холостячка 1 сезон 6 випуск: Карпати відкрили Ксенії очі на учасників
Ксенія Мішина познайомила чоловіків з сином Платоном
У новому випуску проєкту Ксенія Мішина вирушить до мальовничих Карпат разом з учасниками. Там вона познайомить їх зі своїм сином Платоном. Разом вони зроблять благородну справу – висадять у полі молоді дерева, щоб зробити свій внесок у покращення екології України. Під час цього заняття чоловіки усіляко намагатимуться проявляти цікавість і до Ксенії, і до Платона. Еллерт у традиційній манері подарує холостячці букет, Женя та Льоша знайдуть час для спілкування тет-а-тет з Мішиною, а от Андрій Шатирко стане особистим аніматором її сина Платона. Лише Ігор не пробуватиме взаємодіяти з головною героїнею проєкту. Дізнайтеся, як на вибір холостячки вплине така поведінка учасника.
Андрій Рибак перейшов межі дозволеного
Андрієві Рибаку випала нагода піти на перше індивідуальне побачення цього тижня. Він запросив холостячку до спа-салону, де їм вдалося неабияк розслабитися. Але на цьому він не зупинився. Рибак запропонував Ксюші зробити їй масаж з ароматичними маслами й шоколадом. Цікаво, що Мішина погодилася, хоча за кадром висловила своє обурення. Їй здалося, що Андрій надто пришвидшує події. Потім пара вирушила у джакузі, де між ними відбулася серйозна розмова про почуття учасника до холостячки. Чим це все закінчиться – дивіться у випуску реаліті.
Ксенія Мішина та Андрій Рибак посварилися на очах в учасників
Відпочинок у Карпатах не обійшовся й без чвар. Ксенія запросила Еллерта, Женю Ковтуненка й Андрія Рибака відвідала мольфара Любомира. Але дорогою до нього Андрій та Ксенія почали з'ясовувати стосунки на підвищених тонах. Сашкові це не сподобалося, тож він вичитав при холостячці свого конкурента. Цікаво, що навіть мольфар Любомир зауважив, що Андрій усе ще не розібрався у своїх почуттях до Ксенії. Дивіться у випуску, що він сказав про Женю та Сашу.
У 6 випуску шоу Холостячка реаліті покинув учасник...
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