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МастерШеф 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
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21 листопада вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 12 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
У 12 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.
МастерШеф 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
МастерШеф 10 сезон 12 випуск: кулінарне казино, або Робимо ставки на суперників
Кожен випуск МастерШеф наближає глядачів до екватора. Дивіться у новому випуску улюбленого кулінарного проєкту України, кому з учасників вдасться переконати суддів, що у нього є ще сила волі та кулінарний талант, а кому – ні!
12 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 21.11.2020
Індивідуальне випробування: що приховано в темній кімнаті?
Ну нарешті учасникам випаде нагода позмагатися в індивідуальному конкурсі. Кожен зможе показати, на що він спроможний і здивувати суддів МастерШефу. Щоправда, за продукти доведеться поборотися. Якщо бути точнішими, то перебороти свої страхи у темній кімнаті. Хто не вперше дивиться цей проєкт, то знає, що темна кімната – те ще випробування. Учасникам необхідно наосліп вибрати 5 продуктів, з яких потрібно буде приготувати страви. Цікаво, як же вони викручуватимуться, якщо у їхньому наборі будуть непоєднувані інгредієнти?
Хто з учасників азартніший?
Друге індивідуальне випробування стартує вельми загадково. Учасники побачать величезну шкільну дошку, а судді дадуть їм мішечок зі значками від 1 до 11, а також попросять аматорів оцінити роботу кожного. Це буде своєрідне підбиття проміжних підсумків. Найслабший отримає 11 балів, а найсильніший – 1! Як вважаєте, чи зможуть учасники справедливо оцінити один одного?
Після цього кухня улюбленого проєкту МастерШеф перетвориться на справжнє казино. Але тут аматори робитимуть ставки на своїх суперників. Сама гра пройде у 3 раундах. Більше, звичайно ж, ви дізнаєтеся під час перегляду 12 випуску!
У 12 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...
Інформація доповнюється...
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