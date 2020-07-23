Маска завжди з тобою: винахід цього американця змушує сміятись

Креативний хлопець разом з командою створює непотрібні речі для повсякдення, від яких важко відвести погляд. Цього разу публіку розвеселила нова маска для захисту від коронавірусу.

Знайомтесь, Метт Бенедетто – дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Більшість з них можуть підняти настрій лише своїм виглядом, що трапилось і з недавньою новинкою від Метта.

І ще: Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто

Хлопець не проігнорував ситуацію з пандемією коронавірусу, тож вигадав, як дотримувались правил маскового режиму та точно не забувати про цю необхідну річ в умовах карантину. Для цього Бенедетто випустив спеціальну футболку, яка за секунду трансформується у маску. Щоправда, є один нюанс, який варто побачити на власні очі.

Гортайте галерею:

Але це не єдина крута фішка з маскою, яку хлопець обіграв, адже недавно він випустив ще й круту маску для тих, хто справді цінує випивку.

"Найбезпечніший спосіб насолодитись холодненьким у вихідні. Вставте в цю захисну маску з мішечком 16 унцій (473 мл) улюбленого напою", – відзначив автор.

Читайте також: Учені розповіли, чому деякі люди вперто відмовляються носити захисні маски