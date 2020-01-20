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Маск обіцяє відправити на Марс мільйон людей

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Марс - фото 1
Марс / rbc

Засновник компанії-виробника космічної техніки SpaceX мільярдер Ілон Маск розповів про плани побудувати на Марсі до 2050 року місто з населенням 1 мільйон людей.

За його словами, в найближчі десять років SpaceX планує побудувати 1 тис. космічних кораблів багаторазового користування Dragon Crew (100 апаратів на рік), які сьогодні розробляють на заводі компанії в Техасі.

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Маск зазначив, що має намір запускати на Марс в середньому по три кораблі на день, зробивши подорож на цю планету доступною для всіх. Передбачається, що корабель зможе одночасно приймати на борт до 100 людей і до 100 т вантажу. Крім того, для колонізації Марса щорічно будуть необхідні тонни будматеріалів, інструментів, продуктів і води. В цілому 1 тис. нових космічних кораблів гіпотетично може транспортувати на Марс близько 100 т матеріалів, уточнив Маск.

Оскільки відстань між Землею і Марсом варіюється в залежності від їх орбіт, SpaceX планує відправити на Марс космічний корабель з пасажирами, коли дві планети будуть найближче.

Колонізація Марса - фото 381060
Колонізація Марса

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Джерело: rbc
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