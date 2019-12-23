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Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті

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Неймовірні пейзажі Канарських островів - фото 1
Неймовірні пейзажі Канарських островів / eleonoracosti.com

Талановита фотограф побувала на Канарських островах, де зуміла зафіксувати на камеру неймовірні пейзажі, які більше нагадують марсіанські. Це точно варто побачити!

Знайомтесь, Елеонора Кості (Eleonora Costi) – професійний фотограф та інстаманіяк, як вона сама себе зве. Жінка вважає зйомку – не просто роботою, а й хобі, яке приносить їй шалене задоволення. До того ж, в Елеонори вдається й захоплювати своїми знімками, адже за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 29 тисяч користувачів.

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"Я подорожувала на Канари, на острів Ланзароте, і хочу показати, як він виглядає з висоти, наче з іншої планети. Червона дюна, дивні кулясті виноградники, рвані скелі біля величезного моря все це додає особливого неземного вигляду цьому місцю", – ділиться вона.

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Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375712

Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375713

Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375714

Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375715

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Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375717

Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375718

Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті - фото 375719

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Джерело всіх фото:eleonoracosti.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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