Фотограф показала шматочок Марсу на нашій планеті

Талановита фотограф побувала на Канарських островах, де зуміла зафіксувати на камеру неймовірні пейзажі, які більше нагадують марсіанські. Це точно варто побачити!

Знайомтесь, Елеонора Кості (Eleonora Costi) – професійний фотограф та інстаманіяк, як вона сама себе зве. Жінка вважає зйомку – не просто роботою, а й хобі, яке приносить їй шалене задоволення. До того ж, в Елеонори вдається й захоплювати своїми знімками, адже за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 29 тисяч користувачів.

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"Я подорожувала на Канари, на острів Ланзароте, і хочу показати, як він виглядає з висоти, наче з іншої планети. Червона дюна, дивні кулясті виноградники, рвані скелі біля величезного моря – все це додає особливого неземного вигляду цьому місцю", – ділиться вона.

Джерело всіх фото:eleonoracosti.com

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