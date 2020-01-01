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IKEA створила меблі для перших колоністів Марса

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У США відтворили умови життя на Марсі - фото 1
У США відтворили умови життя на Марсі

Перш ніж вирушити на Марс, учені хочуть переконатися, що колоністи будуть здатні ефективно виконувати свої завдання у складних умовах іншої планети. З цією метою в пустелі Юта (США) була побудована станція Mars Desert, меблі та внутрішнє оздоблення якої зроблені шведським меблевим гігантом IKEA.

На дослідницькій станції працюють команди з шести людей, які протягом двох тижнів дотримуються суворого режиму харчування та сну.

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Поза станції вони пересуваються на всюдиходах, збираючи зразки гірських порід і знімаючи атмосферні покази. За словами дослідників, Mars Desert – це генеральна репетиція, яка дозволяє дізнатися не тільки фізіологічну, а й психологічну готовність колоністів.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377633

Для того щоб поліпшити умови проживання людей на станції, IKEA стала офіційним постачальником Mars Desert. З цією метою була розроблена спеціальна лінія компактних меблів для невеликих приміщень. Дізнатися, як живеться колоністам, зголосилася дизайнер інтер'єру Христина Левенборн. Вона провела дві доби у звичайному марсіанському режимі.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377637

Дослідницька станція має розмір трохи більше, ніж 7 метрів у поперечнику і побудована з матеріалів, призначених для протистояння погоді на Марсі.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377636

Для економії місця використовуються складні стільці і столи-трансформери, а крісла на коліщатках забезпечують мобільність колоністів.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377634

Уся техніка компактна і багатофункціональна. На станції є дослідницька лабораторія, в якій фахівці можуть вивчити зібрані зразки.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377632

Кругла форма станції створила багато труднощів для проєктування легких і міцних меблів. Перед дизайнерами також стояло завдання зробити так, щоб працювати було комфортно як сидячи, так і стоячи.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377631

На станції є теплиці, де буде вирощуватися їжа для колоністів, необхідна для виживання.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377630

Поза станцією дослідники дихають через спеціальні кисневі балони, що максимально наближає відчуття до реальних.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377629

Колоністи дотримуються спільного режиму сну і неспання. Якщо один з членів місії хоче побути на самоті, він може просто полежати на своєму ліжку.

IKEA створила меблі для перших колоністів Марса - фото 377628

Подібна підготовка дозволяє зрозуміти, з якими труднощами можуть зіткнутися майбутні космонавти при відвідуванні Марса. За словами дослідників, провівши якийсь час у таких умовах, починаєш більше цінувати те, що маєш на Землі.

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Джерело: businessinsider
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