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Maserati презентувала перший гібрид марки

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Maserati Ghibli Hydrid - фото 1
Maserati Ghibli Hydrid / maserati

Компанія Maserati представила перший гібридний седан Ghibli. Автомобіль отримав бензиновий турбований чотирициліндровий двигун і 48-вольтовий стартер-генератор.

Maserati Ghibli Hydrid є м'яким гібридом. Його силова установка складається з бензинової турбочетвірки, 48-вольтового стартер-генератора і електричного нагнітача e-Booster. Батарея, що забезпечує роботу електроніки, розміщена під підлогою багажника.

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Новинка має загальну потужність 330 кінських сил і 450 Нм крутного моменту. До ста кілометрів на годину гібрид розганяється за 5,7 секунди, а його максимальна швидкість – 255 км/год. У комплекті Maserati Ghibli Hydrid йде восьмиступінчастий автомат ZF, а на задній осі авто розташований механічний диференціал.

Гібридний Ghibli відрізняється від свого "класичного побратима" радіаторною решіткою з вертикальними планками, гальмівним супортам, і оптикою в стилі 3200 GT. Седан оснастили 10,1-дюймовим дисплеєм медіасистеми Maserati Intelligent Assistant, новою панеллю приладів і функцією оновлень "по повітрю".

Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416211
Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416212
Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416207
Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416208
Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416213
Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416209
Maserati презентувала перший гібрид марки - фото 416210

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Джерело: maserati
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